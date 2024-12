In occasione delle festività natalizie, 1Mobile ha rilanciato la sua offerta Special Gold Plus. Ora rinominata SpecialGoldPlus 180. La promozione, valida fino al 7 gennaio 2025 salvo proroghe, si distingue per il primo mese scontato a 5€. Dalla seconda mensilità poi il costo torna al canone standard di 8,99€. L’offerta comprende minuti illimitati verso numeri nazionali, 80 SMS e 180GB di traffico dati in 4G. Il costo di attivazione varia. Si parla infatti di 6€ per nuovi numeri e solo 1€ per chi passa a UnoMobile da un altro operatore.

1Mobile: velocità 4G, opzioni 5G e flessibilità

Un elemento unico della nuova proposta di 1Mobile è la tutela stradale inclusa, grazie alla partnership con DAS Assicurazione. I clienti potranno beneficiare di assistenza legale in caso di sinistri stradali, con una copertura fino a 3.000€ per spese legali. La polizza include protezione per situazioni come guida in stato di ebbrezza, lesioni gravi e ricorsi per decurtazione punti patente. Gli utenti possono accedere al servizio tramite un numero verde dedicato, purché l’offerta sia attiva e non sospesa.

Con Special Gold Plus 180, la navigazione avviene su rete Vodafone in 4G. Con velocità massime di 60Mbps in download e 30Mbps in upload. Per chi desidera prestazioni superiori, 1Mobile propone opzioni 5G al costo di 0,99 centesimi al mese, con il primo mese gratuito fino a gennaio. È importante sapere però che per accedere al 5G sono necessari smartphone compatibili, una SIM adeguata e copertura della rete.

Tale soluzione è attivabile anche dai già clienti 1Mobile, che possono effettuare il passaggio gratuitamente. In caso di esaurimento dei giga, è possibile continuare a navigare pagando 50 cent ogni 100MB o rinnovare anticipatamente il piano tramite app o sito. Chi acquista una SIM o eSIM online può identificarsi anche con SPID o CIE, con costi di spedizione contenuti.

Infine, l’iniziativa “Porta un Amico” permette di ottenere fino a tre rinnovi gratuiti per ogni nuovo cliente invitato. Questa offerta, unendo alta flessibilità e servizi esclusivi, si posiziona così tra le proposte più interessanti per questo Natale 2024.