Vodafone ha lanciato una nuova offerta per la rete fissa che punta a soddisfare le esigenze di chi cerca una connessione stabile, veloce e senza limiti. Al prezzo di 25,90 euro al mese, l’offerta promette una navigazione ad alta velocità, fino a 2.5 Gigabit/s, ovviamente in base alla copertura disponibile all’indirizzo dell’utente. Il pacchetto include anche un modem avanzato con sistema Wi-Fi Optimizer, pensato per mantenere tutti i dispositivi connessi in maniera stabile, senza interferenze e con prestazioni ottimali.

La nuova offerta di rete fissa Vodafone

Uno dei punti forti di questa offerta è la trasparenza nei costi di attivazione. Chi sceglie di sottoscriverla online paga un contributo iniziale scontato di 19,95 euro invece dei tradizionali 39,90 euro. A questo si aggiunge una quota di attivazione rateizzata di 5 euro al mese per 24 mesi, già inclusa nei 25,90 euro mensili. La cosa interessante è che, terminati i 24 mesi, l’importo mensile rimarrà invariato, senza brutte sorprese in bolletta.

C’è poi un piccolo bonus per chi attiva l’offerta online: le chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri nazionali, sia fissi che mobili. Tuttavia, le chiamate internazionali e quelle verso numerazioni speciali, come i numeri 199 o 899, restano escluse dall’offerta base e seguiranno tariffe specifiche.

Un aspetto da considerare è cosa succede in caso di recesso anticipato. Se si decide di interrompere il contratto prima della fine dei 24 mesi, sarà necessario saldare le rate residue del costo di attivazione, mantenendo la stessa modalità di pagamento o optando per un pagamento unico. Inoltre, è previsto un costo aggiuntivo per la disattivazione della linea, variabile in base alla tecnologia di rete presente nell’area dell’utente.

In definitiva, questa proposta di Vodafone sembra pensata per chi cerca una connessione stabile e senza limiti, con un occhio di riguardo per l’affidabilità del Wi-Fi domestico. L’attivazione online rende il processo più semplice e conveniente, mentre le condizioni chiare e prive di costi nascosti offrono un certo grado di tranquillità ai clienti. È un’offerta che guarda non solo alla qualità della connessione, ma anche alla trasparenza nei rapporti con gli utenti, un dettaglio sempre più importante per chi naviga quotidianamente tra lavoro, studio e intrattenimento.