Una promozione imperdibile vi attende su Amazon nel momento in cui siete alla ricerca di un notebook di alto livello, infatti in questi giorni risulta esserre disponibile il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, prodotto che dispone di un display da 15,3 pollici di diagonale, completamente touchscreen (per una maggiore usabilità quotidiana), un IPS LCD che raggiunge risoluzione di 2.8K (2880 x 1800 pixel) ed anche un refresh rate a 120Hz.

Il processore non poteva essere migliore, infatti è disponibile un Intel Core Ultra 7 258V, con una configurazione che prevede 32GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD. Il lato negativo? sicuramente la scheda grafica integrata, Intel Arc Graphics, che va in un certo senso a smorzare le possibili potenzialità del prodotto stesso. Il sistema operativo è Windows 11, senza alcuna personalizzazione software o limitazione particolare.

Non perdetevi le offerte ed i codici sconto gratis che potete avere solo su questo canale Telegram dedicato.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition: una promozione da pazzi

Una promozione davvero imperdibile vi attende su Amazon, dove potete trovare l’acquisto del notebook in questione, in questo modo riuscirete a risparmiare 200 euro sul listino originario di 1499 euro. Facendo due rapidi conti è facile notare come la spesa finale da sostenere equivalga a 1299 euro, con consegna a domicilio completamente gratuita. Collegatevi qui per acquistare.

Dimensionalmente il notebook raggiunge 51 x 30 x 7 centimetri di spessore, con un peso di 1,53 kg, il tutto mantenendo comunque una batteria da 70Whr, che permette di raggiungere una autonomia complessiva molto elevata. Osservando ancora qualche dettaglio della scheda tecnica, possiamo notare la luminosità massima di 500 nit, più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta, considerando il segmento degli smartphone. La sua realizzazione è il giusto mix tra metallo e plastica, con colorazione argentata che gli conferisce un’aura molto più elegante di quanto abbiate minimamente immaginato.