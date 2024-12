Innovazione Ibrida: HORSE Powertrain Lancia la Nuova Trasmissione DB49

HORSE Powertrain ha avviato la produzione della trasmissione DB49, una novità assoluta per l’azienda. Questa trasmissione ibrida, progettata internamente, è stata realizzata per i veicoli ibridi plug-in, segnando un importante progresso nel settore. Quali sono le caratteristiche principali? La DB49 offre 15 marce senza frizione, una coppia massima di 470 Nm e una potenza di 35 kW. La presenza di due motori elettrici integrati garantisce versatilità e prestazioni ottimizzate in qualsiasi condizione di guida.

Con un peso di soli 99 kg, la trasmissione è leggera e ideale per veicoli ibridi plug-in. Il debutto avverrà sul SUV Renault Rafale, consolidando la collaborazione tra HORSE Powertrain e il gruppo Renault. Lo stabilimento di Siviglia, dove è prodotta, rappresenta un centro d’eccellenza ibrida e non. Qui sono state costruite più di 32 milioni di trasmissioni negli ultimi 60 anni. Nel solo 2024, la produzione ha raggiunto oltre 666.000 unità, dimostrando la capacità industriale di HORSE.

La sostenibilità e l’efficienza della potenza ibrida

Qual è l’elemento distintivo della DB49? L’integrazione con il Power Electronics Box (PEB) di HORSE. Questo componente ottimizza anche il consumo della batteria grazie a hardware e software avanzati. Rispetto al modello precedente, la DB35, la nuova trasmissione ibrida offre efficienza energetica superiore. È stata sviluppata per ridurre al minimo i consumi, migliorando l’autonomia delle vetture ibride plug-in.

Questa tecnologia all’avanguardia dimostra l’impegno di HORSE nella transizione verso soluzioni a basse emissioni. La DB49 unisce poi prestazioni, sostenibilità ed efficienza della potenza ibrida offrendo una soluzione innovativa per il mercato automobilistico. Lo stabilimento di Aveiro, in Portogallo, ha un ruolo centrale nella produzione del PEB. Questo approccio integrato consente a HORSE di garantire qualità e innovazione, mantenendo il controllo sull’intero processo produttivo. In un mondo sempre più orientato alla sostenibilità, HORSE Powertrain continua a investire in tecnologie per la mobilità del futuro. La DB49 rappresenta un esempio concreto di come innovazione e sostenibilità possano andare di pari passo. Sarà questa la spinta cercata alla mobilità ibrida?