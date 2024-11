Meta AI fa finalmente il suo ingresso in Italia e in altri Paesi europei come Francia, Spagna e Irlanda, ma solo attraverso un prodotto specifico. Ovvero i Ray-Ban Meta. Questo dispositivo indossabile, lanciato in collaborazione con il colosso tecnologico, consente di interagire con l’assistente virtuale di Meta direttamente tramite gli occhiali. Gli italiani possono finalmente accedere a questa funzione, ma con importanti restrizioni. Al momento, l’intelligenza artificiale è limitata alle lingue europee di francese, spagnolo e italiano. Ma esclusivamente per risposte generiche come suggerimenti su attività o consigli di vario genere.

Meta AI e limitazioni imposte dalle normative europee

Per attivare la funzione, basta scaricare l’app Meta View sul proprio smartphone, senza necessità di aggiornare gli occhiali. Questa novità risolve i problemi di accesso tramite VPN. Il quale fino a poco tempo fa, consentivano di utilizzare l’assistente solo in lingua inglese, ma con un sistema molto instabile. Ad ogni modo, ancora oggi, non tutte le funzionalità promesse sono attualmente disponibili. Ad esempio, gli utenti europei non possono ancora fare richieste più complesse. Come l’identificazione degli oggetti visibili tramite la fotocamera integrata negli occhiali.

Le funzionalità più avanzate, dunque, come il riconoscimento degli oggetti, sono ancora precluse in Europa. Anche se disponibili in altri Paesi come Stati Uniti, Canada e Australia. Riferendosi alla situazione Meta ha dichiarato che la mancanza di queste funzioni è dovuta proprio a un “complesso sistema normativo europeo”. Sottolinea però che si tratta di un ostacolo temporaneo. Nonostante ciò, l’azienda ha rassicurato i suoi clienti promettendo l’arrivo di nuove ed interessanti opzioni nel prossimo futuro.

I Ray-Ban Meta sono dotati di una fotocamera da 12MP, cinque microfoni e altoparlanti per un’interazione diretta con l’assistente virtuale. Come ribadito, la loro utilità resta limitata dalla normativa attualmente in vigore. Ma tranquilli, non mancheranno ulteriori innovazioni con l’intenzione di espandere tutte queste funzionalità e molte altre ancora in altri Paesi.