La startup Commonwealth Fusion Systems (CFS), nata dal prestigioso MIT, ha sorpreso il mondo con un annuncio ambizioso: la costruzione del primo impianto commerciale di fusione nucleare al mondo. Denominato ARC, il progetto sorgerà nel James River Industrial Park nella contea di Chesterfield, in Virginia, e rappresenta una promessa di rivoluzione nel settore energetico globale.

Il progetto ARC del MIT e il reattore SPARC

L’obiettivo dichiarato è chiaro: fornire energia pulita, sostenibile e potenzialmente illimitata. Secondo le previsioni, l’impianto ARC entrerà in funzione nei primi anni ’30 e avrà una potenza di 400 megawatt, sufficiente a coprire il fabbisogno energetico di circa 150.000 abitazioni. Un risultato che, se realizzato, segnerà un passo storico nella lotta contro il cambiamento climatico e la dipendenza dai combustibili fossili.

La fusione nucleare, processo che alimenta le stelle, promette di essere la chiave per un futuro energetico sostenibile. A differenza delle centrali a fissione tradizionali, che producono scorie radioattive di difficile gestione, la fusione utilizza isotopi di idrogeno come il deuterio e il trizio, facilmente reperibili nell’acqua di mare, e non produce scorie a lunga vita. Tuttavia, raggiungere le temperature estreme necessarie per innescare e mantenere questo processo rappresenta una delle più grandi sfide tecnologiche mai affrontate.

Per arrivare pronti all’obiettivo, la CFS sta lavorando parallelamente su SPARC, un reattore dimostrativo in costruzione a Devens, Massachusetts. Questo progetto pilota rappresenta una fase cruciale: si prevede che nel 2026 produrrà il suo primo plasma, lo stato della materia indispensabile per avviare la fusione. Il successo di SPARC servirà da trampolino di lancio per l’implementazione delle tecnologie su larga scala nell’impianto ARC.

Oltre all’aspetto tecnologico, l’iniziativa avrà un impatto economico rilevante sulla regione di Chesterfield. Si stima la creazione di centinaia di posti di lavoro, sia nella fase di costruzione che in quella operativa, e una crescita economica regionale di miliardi di dollari. A rafforzare il progetto, la collaborazione con Dominion Energy Virginia, che fornirà supporto tecnico e infrastrutturale per il sito industriale.

Nonostante l’entusiasmo generale, esperti ed osservatori invitano alla cautela. La fusione nucleare commerciale rimane una sfida complessa, con ostacoli scientifici e ingegneristici ancora da superare. Tuttavia, il progetto ARC rappresenta un punto di svolta nella lunga corsa verso l’energia pulita. Se la CFS riuscirà a mantenere le sue promesse, il mondo potrebbe assistere a una delle più grandi rivoluzioni energetiche della storia moderna.