La promozione migliore del momento è stata applicata direttamente sulle Oppo Enco Air3i, cuffiette, o auricolari, true wireless che promettono grandi cose con una spesa che non va oltre i 34 euro, grazie ad un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente per il consumatore finale.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi, risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, o meglio con ogni sistema operativo che potete trovare sul mercato, indipendentemente che sia Android, iOS, Windows, Linux o MacOS. All’interno della piccola cuffietta si può trovare un driver da 13,4 millimetri, con un volume massimo più che sufficiente per la maggior parte degli utenti e degli utilizzi, collegamento tramite bluetooth 5.3 e raggio d’azione fino a 10 metri.

Oppo Enco Air3i: una promozione da sogno su Amazon

Le Oppo Enco Air3i sono disponibili su Amazon con un risparmio che nessuno si aspettava di vedere, proprio perché già di base avrebbero un listino tutt’altro che elevato, considerando che la spesa da sostenere per il suo acquisto è di 59,99 euro. A questo punto la riduzione applicata da Amazon risulta essere fondamentale per spendere poco, con lo sconto del 42%, che porta il tutto a soli 34,99 euro, per quanto riguarda la colorazione blu. Aprite questo link per acquistarle.

Il prodotto presenta certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici, leggendo la scheda tecnica potreste imbattervi nella cancellazione del rumore IA. Fate attenzione che non significa essere presente la cancellazione attiva del rumore, o ANC, ma si tratta della soppressione che viene applicata in chiamata. In altre parole il sistema riesce ad isolare, al meglio delle proprie possibilità, la voce dell’utilizzatore da tutto ciò che lo circonda, garantendo una resa decisamente superiore al normale, almeno per la fascia di prezzo di posizionamento.