Gli ultimi tempi per la nota azienda di hardware Intel sono stati decisamente molto delicati e probabilmente saranno decisivi per il futuro, il colosso colorato di blu infatti esce da un periodo decisamente particolare legato a numerosi problemi in merito alle proprie CPU che hanno deluso le aspettative di tutti quanti, tutto ciò ha obbligato l’azienda a dividere il proprio business tentando il tutto per tutto con il mondo delle schede grafiche, recentemente infatti Intel ha lanciato le proprie schede grafiche dedicate alla fascia mainstream, sperando di cogliere un piccolo successo.

La conferma

Sembrerebbe che la mossa dell’azienda colorata di blu sia stata azzeccata, sembra infatti che gli utenti abbiano molto apprezzato le schede grafiche Battlemage e che la richiesta sia stata decisamente importante al punto da esaurire le scorte iniziali dei rivenditori che ora stanno aspettando di ricevere nuova merce per procedere alle vendite.

A confermare il tutto ci ha pensato un portavoce di Intel che ha dichiarato: “Il lancio delle nuove schede video con GPU basata su Intel Battlemage sembra mostrare dati positivi, le richiesta infatti è importante.“.

Ovviamente si tratta solo di un dato iniziale che dovrà attendere la conferma definitiva del mercato a lungo termine, sicuramente a fare la differenza e il prezzo molto competitivo dei prodotti in questione che al momento certamente non riescono a raggiungere la potenza grafica pura delle soluzioni proposte da AMD e Nvidia.

Sicuramente un punto cardine sarà rappresentato dal CES di Las Vegas, il quale vedrà la presentazione ufficiale delle nuove linee di schede video dei due colossi citati sopra che daranno un colpo al mercato internazionale non indifferente, sebbene la fascia mainstream potrebbe restare un discorso completamente a parte dal momento che i prodotti che la dominano non sono quelli topi di gamma nei quali Nvidia la fa da padrone assoluto.