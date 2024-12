Con l’avanzamento della tecnologia molti sono i progressi come le preoccupazioni portate da quest’ultimi. Un elemento fondamentale di oggi riguarda la sicurezza, ormai diventata importantissima in casa Cisco.

Nell’informatica è diventato importantissimo mantenere dati e informazioni in modo sicuro, i quali sono una priorità.

Cisco, si parla di sicurezza?

Parliamo della prima edizione del report globale di Cisco, il quale ci parla delle principali preoccupazioni e opportunità che le aziende italiane hanno nel settore industriale. Quest’ultimo è stato condotto su più di 1.000 professionisti in ben 17 paesi, inoltre mette in luce che la sicurezza informatica è diventata una priorità assoluta, con ben l’86% delle aziende italiane che condividono questa idea.

Quando andiamo ad analizzare la convergenza tra le reti industriali e aziendali abbiamo un ambiente particolare complesso e vulnerabile verso gli attacchi informatici. Parliamo di sistemi legacy, ovvero una superfice di attacco che continua ad espandersi. In questo riquadro possiamo parlare di intelligenza artificiale, che è vista come strumento chiave per l’ottimizzazione delle reti verso l’innovazione.

Questo report Cisco va a sottolineare tre aree di intervento molto importanti. Lasciare a se stessa la sicurezza informatica soprattutto nelle strategie OT potrebbe portare a delle conseguenze davvero disastrose. Sono proprio le aziende italiane che devono investire per cercare delle soluzioni robuste per potersi proteggere da attacchi e garantire la continuità operativa.

Scendendo in questo discorso l’integrazione delle competenze tecnologiche è molto importante al fine di proteggere i vari dati e le risorse come anche specificato nel report Cisco. Proprio l’AI ha tutte le carte regolari per poter rivoluzionare le gestione delle reti industriali, contribuendo al miglioramento dell’efficienza, la qualità dei prodotti e la velocità di produzione.

In Italia anche come detto precedentemente l’86% delle imprese pensa che fornire una conformità alla cybersecurity sia fondamentale. Da questa percentuale scaturiscono poi molte altre percentuali che hanno come obiettivo diversi argomenti come l’AI e molto altro ancora.