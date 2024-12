PosteMobile presenta “300% Digital“. Un’offerta esclusiva rivolta ai nuovi clienti che desiderano il massimo della connessione. Tale opzione prevede 300GB di traffico dati in 4G+, con una velocità di navigazione fino a 300Mbps, a soli 9,99€ al mese. L’attivazione è semplice e veloce. Bastano infatti 10€ per la SIM e una ricarica iniziale di altri 10 euro, che includa il primo mese di servizio.

La proposta è pensata per chi cerca flessibilità e controllo, con la possibilità di accumulare fino a 20 credit al mese se si consumano meno di 100GB. Ogni credit può essere utilizzato per un minuto di chiamata o un SMS. Per chi invece desidera di più, con soli 2€! In più al mese è possibile attivare “Creami Extra WOW 300“. Essa offre minuti e SMS illimitati, oltre ai 300GB già inclusi.

PosteMobile: rete e la gestione dell’offerta

I servizi extra, come “Ti cerco”, “Richiama ora” e l’avviso di chiamata, sono gratuiti. Così come la funzione hotspot, che consente di condividere la connessione internet con altri dispositivi senza costi aggiuntivi.

PosteMobile si appoggia alla rete 4G+ di Vodafone. Assicura quindi una copertura che raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana. La velocità di connessione può arrivare fino a 300Mbps. Ma dipende dalle condizioni di rete e dal dispositivo utilizzato. Anche se garantisce sempre un’esperienza di navigazione di qualità.

La gestione dell’offerta è completamente digitale. I clienti possono utilizzare l’area personale del sito PostePay o l’app dedicata per monitorare il proprio piano, verificare il credito e apportare modifiche. Se essa poi non viene rinnovata, le chiamate e gli SMS vengono tariffati a 18 centesimi ciascuno. Mentre la connessione internet è disponibile con una tariffa base di 2 euro al giorno per 500MB, salvo disattivazione tramite app o SMS.

Questa proposta si distingue per la semplicità e la trasparenza. Presenta infatti costi chiari e servizi inclusi che rendono l’offerta particolarmente competitiva. PosteMobile continua così a consolidare la propria presenza sul mercato. Offrendo una soluzione completa e adatta a chi cerca flessibilità e convenienza.