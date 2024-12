Il POCO M7 Pro 5G è stato finalmente annunciato. Promettendo di ridefinire le aspettative nella fascia medio-bassa del mercato degli smartphone. Questo nuovo dispositivo punta su una combinazione di design sottile e hardware di qualità. Un mushup ideale per attrarre un’ampia platea di utenti. Al centro dell’esperienza c’è uno schermo OLED da 6,67” con risoluzione FHD+. Una scelta che garantisce fluidità e immagini nitide. Assolutamente perfette sia per l’uso quotidiano sia per l’intrattenimento.

POCO M7 Pro 5G: specifiche avanzate e disponibilità sul mercato

Il cuore del POCO M7 Pro5G è il chipset MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Il quale è accompagnato da configurazioni di memoria che raggiungono 8GB di RAM e 256GB di archiviazione interna. Il comparto fotografico è stato progettato per offrire risultati di qualità. Esso include una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony LYT-600 e stabilizzazione ottica dell’immagine. Affiancata da un sensore di profondità da 2MP. Sul fronte, la fotocamera da 20MP garantisce selfie di alta qualità. Il tutto è completato da una batteria da 5.110mAh con ricarica rapida a 45W. Elementi che assicurano un’autonomia affidabile e tempi di ricarica ridotti.

Non si tratta solo di potenza. Il POCO M7 Pro 5G offre infatti funzionalità progettate per resistere nel tempo. Con una struttura certificata IP64, resiste a polvere e schizzi d’acqua. Mentre il software, basato su Android 14 con l’interfaccia HyperOS, riceverà aggiornamenti per due anni e patch di sicurezza per quattro. Tra le caratteristiche più apprezzabili emergono il supporto per Dolby Atmos. Oltre che il jack audio da 3,5mm e il sensore di impronte digitali integrato nel display. Tutte caratteristiche che contribuiscono a renderlo un dispositivo versatile e completo.

Il debutto ufficiale è previsto per il 20 dicembre in India. I prezzi partono da 14.999 rupie (circa 168€) per il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria. Fino a 16.999 rupie (circa 190€) per la versione top di serie. Disponibile in tre colorazioni eleganti, ovvero grigio, verde e viola, il POCOM7 Pro5G si presenta come una scelta ideale. Soprattutto per chi cerca un equilibrio tra qualità e prezzo.