Panasonic ha annunciato l’arrivo dei modelli Lumix G97 e TZ99 sul mercato italiano. Entrambi offrono funzionalità avanzate, ma si rivolgono a segmenti diversi di fotografi e videomaker.

I nuovi modelli di Panasonic, Lumix G97 e TZ99, sono disponibili in Italia con caratteristiche tecniche che li rendono interessanti per chi cerca una fotocamera versatile e compatta. Il G97 si propone come una mirrorless per appassionati di fotografia, mentre il TZ99 è una compatta con un ampio zoom. Entrambi i modelli offrono connettività Wi-Fi, facilitando il trasferimento di foto e video.

Panasonic Lumix G97: una mirrorless versatile

La Lumix G97 è una fotocamera mirrorless con sensore da 16 megapixel. Supporta video in 4K e offre una serie di funzionalità adatte sia alla fotografia che alla ripresa video. Tra le caratteristiche principali, spiccano il sistema di stabilizzazione dell’immagine e la possibilità di registrare video in formato 4K 60 fps. Il modello si distingue per la sua connettività avanzata, che consente di trasferire file facilmente tramite Wi-Fi.

Il prezzo della G97 è di circa 549 euro, una cifra che la rende accessibile rispetto ad altre fotocamere mirrorless sul mercato. La fotocamera si rivolge soprattutto a chi cerca una soluzione compatta per la fotografia e il video, senza rinunciare a prestazioni elevate.

Lumix TZ99: compatta con zoom potente

La Panasonic Lumix TZ99, invece, è una fotocamera compatta che punta su uno zoom ottico 10x, che consente di scattare a distanze molto lunghe senza compromettere la qualità dell’immagine. Il sensore da 20 megapixel e il supporto video in 4K la rendono adatta anche a riprese di alta qualità. La presenza di uno schermo touch orientabile è un altro punto di forza per chi ama realizzare selfie o riprendere in diverse angolazioni.

Il prezzo del modello TZ99 è di circa 349 euro, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca una fotocamera compatta da viaggio, che non sacrifichi la qualità delle immagini.

Entrambi i modelli offrono una connettività Wi-Fi che permette di trasferire foto e video direttamente su smartphone o computer. Inoltre, entrambi supportano la modalità 4K per la registrazione video e la modalità Post Focus, che consente di modificare il punto di messa a fuoco dopo lo scatto.

Con il lancio della Lumix G97 e della TZ99, Panasonic propone due fotocamere adatte a diversi tipi di utenti. Mentre il modello G97 è ideale per chi cerca una mirrorless versatile con ottime prestazioni video, la TZ99 si rivolge a chi preferisce una fotocamera compatta con un potente zoom. Entrambi i modelli offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendoli interessanti per un’ampia gamma di appassionati di fotografia.