A partire da gennaio 2025, Microsoft 365 subirà una profonda trasformazione. L’azienda ha infatti annunciato alcune importanti modifiche. Soprattutto per quanto riguarda l’interfaccia e il servizio Copilot. Tutte novità destinate a migliorare l’integrazione dell’IA e ad offrire agli utenti un’esperienza più intuitiva. Tra i cambiamenti più rilevanti, la barra superiore sarà eliminata. Mentre le funzioni principali saranno trasferite nella barra degli strumenti in basso a sinistra. Anche la barra di ricerca cambierà posizione. Essa infatti troverà spazio nella homepage per rendere più facile trovare documenti e informazioni.

Microsoft 365: strumenti di gestione avanzati per le aziende

Strumenti come Microsoft 365 Copilot Chat e CopilotPages saranno riorganizzati nella barra laterale sinistra, semplificando così la navigazione. Non mancano però alcune eliminazioni. Ad esempio il pulsante “Indietro” nella versione Windows di Copilot sarà rimosso. Così come anche la funzione “My Day”, che permetteva di visualizzare il calendario e le attività. La funzionalità “Help me create”, introdotta a inizio 2024, verrà invece integrata nella scheda Copilot. In modo da rendere possibile la creazione di contenuti direttamente tramite storyboard e script. Questi aggiornamenti favoriscono non solo un miglioramento dell’usabilità, ma anche un passo importante per la decisione di rinominare il servizio. Passando da Microsoft Copilot a Microsoft365Copilot.

Le novità non riguardano solo l’esperienza utente, ma anche le funzionalità di amministrazione. Il centro di gestione di Copilot si arricchirà di quattro nuove sezioni per ottimizzare l’uso del servizio. La sezione “Overview” ad esempio, offrirà una visione generale sull’utilizzo e il feedback ricevuti. Mentre “Health” monitorerà le prestazioni del sistema, segnalando eventuali problemi o aggiornamenti. “Discover” consentirà invece di esplorare le potenzialità dell’IA, con accesso a risorse pratiche come guide per l’adozione e librerie di prompt. Infine, “Settings” permetterà alle organizzazioni di personalizzare Copilot, garantendo un uso sicuro e conforme dei dati.

Microsoft punta così a ridefinire il ruolo dell’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano. Fino a renderla sempre più centrale per produttività ed efficienza. Questi aggiornamenti, descritti nel Microsoft 365 Message Center, testimoniano quindi l’impegno dell’azienda nel supportare le esigenze moderne di persone e imprese.