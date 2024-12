Google ha sempre puntato sulla costante evoluzione delle sue applicazioni. Ciò cercando di migliorarne l’aspetto estetico e la loro funzionalità. Ogni aggiornamento può portare con sé piccole modifiche visive. A tal proposito, l’ultima app coinvolta in un esperimento di rinnovamento estetico è Google Telefono, l’applicazione di chiamata predefinita. In particolare, una delle novità introdotte riguarda una funzionalità esclusiva per i dispositivi Pixel. Si tratta di Audio Emoji. Tale opzione consente agli utenti di inviare reazioni sonore durante una chiamata.

Google introduce una novità interessante nelle telefonate

Gli utenti possono scegliere tra sei effetti sonori diversi. Alcuni di quest’ultimi variano in base al periodo dell’anno. Come quelli dedicati a Halloween, e recentemente anche quelli per Natale e Capodanno. Per ottimizzare l’interfaccia utente, Google ha lavorato sulla disposizione del pulsante che consente di accedere alle Audio Emoji.

Nella versione beta più recente dell’app, infatti, il vecchio pulsante, piuttosto discreto, è stato sostituito da una pillola ovale, più visibile e integrata nell’area. Quest’ultima contiene anche altri comandi utili durante una chiamata. Come quelli per attivare il vivavoce, silenziare il microfono o accedere al tastierino numerico. Suddetta modifica mira a rendere l’uso delle Audio Emoji ancora più immediato, senza però compromettere la chiarezza e la funzionalità dell’interfaccia.

La nuova versione è attualmente disponibile per gli utenti Pixel che partecipano al programma beta di Google Telefono. La modifica riguardo la posizione di Audio Emoji, potrebbe però presto arrivare anche per la versione stabile dell’app. Anche se per il momento non è ancora noto quando. Per chi è curioso di testare le novità in anteprima, esiste anche la possibilità di iscriversi al programma beta. In alternativa, è possibile scaricare manualmente l’APK dell’ultima versione beta. Tale opzione è particolarmente valida quando il programma è già al completo. Tale processo consente agli utenti più esperti di rimanere sempre aggiornati sugli sviluppi dell’app, anche prima che le novità siano disponibili per tutti.