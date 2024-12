Le prime indiscrezioni sul nuovo iPhone 17 Pro Max, atteso nel 2025, stanno già facendo discutere appassionati ed esperti. Sulla base di render dettagliati realizzati a partire da presunte foto della scocca, il prossimo smartphone di Apple sembra promettere un cambio di design radicale. La novità più evidente è il nuovo modulo fotografico. Secondo quanto riportato, sembra che non ci sarà più il classico quadrato nell’angolo in alto a sinistra. Quest’ultimo verrà sostituito da un “visore” orizzontale che ricorda molto quello dei più recenti Google Pixel.

Apple introduce cambiamenti epocali

Secondo i render il “visore” ospiterà tre fotocamere principali da 48 MP. La loro disposizione sembra essere strategica. Una delle fotocamera sarà posizionata verso sinistra, una al centro e una verso destra. Saranno affiancate da un sensore ToF e un flash LED. A tal proposito, non è chiaro se Apple manterrà un’estetica uniforme e nera per l’intera sezione o se opterà per soluzioni cromatiche differenti.

Un altro cambiamento riguarda i materiali. Il nuovo iPhone potrebbe segnare il ritorno all’alluminio per il telaio. Dunque, Apple potrebbe abbandonare acciaio e titanio. La scelta dell’alluminio non sacrifica la funzionalità. La finestra in vetro del visore garantirebbe la compatibilità con la ricarica wireless e migliorerebbe la resistenza alle interferenze.

Oltre al design, anche le caratteristiche tecniche promettono miglioramenti importanti. Il display OLED da 6,9 pollici supporterà una frequenza di aggiornamento variabile tra 1 Hz e 120 Hz. Con 12 GB di RAM e il chip A18 a 3 nm, l’iPhone 17 Pro Max sarà in grado di gestire senza sforzo le applicazioni più esigenti. Tra cui anche l’Apple Intelligence.

Le indiscrezioni suggeriscono un equilibrio tra innovazione e continuità. Si tratterebbe di un dispositivo che, anche se fedele all’essenza Apple, introduce cambiamenti di design e prestazioni capaci di ridefinire le aspettative. Il 2025 potrebbe segnare l’arrivo di uno degli iPhone più rivoluzionari degli ultimi anni. Consolidando, in tal modo, il ruolo di Apple come leader indiscusso nel settore tecnologico.