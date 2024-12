iPhone 17 Pro Max: sul web le immagini, Apple potrebbe stravolgere tutto

Sono passati circa tre mesi dal lancio ufficiale degli ultimi iPhone 16 ma le voci sui modelli del 2025 sono già insistenti. Si parla infatti ormai da settimane di quello che potrebbe essere il design dei nuovi iPhone 17, con qualcosa che sarebbe spuntato proprio in queste ore in rete. A quanto pare i primi render sono trapelati sul web ad opera di un informatore spesso affidabile; il design del prossimo top di gamma di Apple sembrerebbe essere totalmente stravolto rispetto al solito.

Il cambiamento più evidente su iPhone 17 Pro Max è rappresentato da una barra orizzontale per le fotocamere, che ricorda molto il design adottato da Google per le recenti linee di Pixel.

Apple vuole rompere con il passato: iPhone 17 Pro Max lo dimostra

Il nuovo approccio alla disposizione delle fotocamere è evidente nei render, che provengono da un video pubblicato sul canale russo Wylsacom. La barra orizzontale sembra destinata a sostituire la tradizionale isola quadrata, mantenuta per anni fino agli attuali modelli iPhone 16 Pro e Pro Max.

Oltre alla fotocamera, Apple potrebbe introdurre un altro cambiamento significativo: sostituire i bordi in titanio dei modelli Pro con quelli in alluminio, un materiale che potrebbe essere utilizzato anche per alcune aree del pannello posteriore, riducendo l’uso del vetro.

Specifiche tecniche di alto livello

Apple, per quanto riguarda lo schermo, dovrebbe equipaggiare iPhone 17 Pro Max con un display OLED da 6,9 pollici. La frequenza di aggiornamento sarà variabile da 1Hz a 120Hz, e garantirà fluidità oltre che risparmio energetico. Tra le specifiche trapelate spiccano:

12 GB di RAM per i modelli Pro e Pro Max, mentre gli altri dispositivi della serie dovrebbero fermarsi a 8 GB;

per i modelli Pro e Pro Max, mentre gli altri dispositivi della serie dovrebbero fermarsi a 8 GB; Tre fotocamere posteriori da 48 MP, che confermerebbero l’impegno di Apple nel migliorare ulteriormente la qualità fotografica.

Il processore che alimenterà questi dispositivi sarà il A18 Pro, prodotto con il nodo 3nm N3P di TSMC. Sebbene inizialmente si fosse parlato di un processo produttivo a 2nm, Apple ha optato per il 3nm di terza generazione per mantenere i costi sotto controllo.

L’iPhone 17 Pro Max sarà probabilmente presentato a settembre 2025 insieme agli altri modelli della serie. Ci saranno iPhone 17, 17 Air e 17 Pro.