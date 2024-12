WhatsApp rinnova la galleria su iOS: condivisione più semplice e veloce

Chi si aspettava un nuovo aggiornamento da WhatsApp l’ha avuto, ma solo se fa parte del mondo iOS. Arriva finalmente per tutti una galleria rinnovata, con diverse migliorie che garantiscono più semplicità per l’invio di video e foto. Con la nuova versione 24.25.80, porta con sé diverse novità pensate per rendere l’esperienza di condivisione più veloce e intuitiva.

Selezione rapida e modifica semplificata per gli utenti WhatsApp su iOS

Con la nuova interfaccia, gli utenti possono selezionare più foto e video contemporaneamente senza dover passare ogni volta per l’editor. Il processo diventa così più veloce, perfetto per chi ha bisogno di condividere più contenuti in un attimo. Se però si vuole apportare qualche modifica, nessun problema: è ancora possibile farlo toccando la piccola icona di modifica accanto alla barra della didascalia.

Didascalie e album più flessibili

Un’altra novità interessante è la possibilità di aggiungere una didascalia all’intero album, dando così un contesto chiaro a tutte le foto e i video condivisi insieme. Inoltre, gli album sono ora più facili da creare: ne basta uno con due elementi, purché sia presente una didascalia. Prima, erano necessari almeno quattro contenuti per raggruppare foto e video.

Anteprime più chiare nelle chat

WhatsApp ha anche migliorato la visualizzazione delle anteprime degli album direttamente nella lista delle chat. Ora è possibile vedere quanti elementi sono inclusi senza dover aprire la conversazione, un piccolo dettaglio che rende tutto più immediato.

Queste novità sono attualmente in fase di rilascio graduale, quindi non tutti gli utenti iOS potrebbero vederle subito. Se l’aggiornamento non è ancora disponibile, basterà controllare nelle impostazioni dell’App Store per riceverlo nei prossimi giorni.

Con questo aggiornamento, WhatsApp punta a migliorare la gestione delle foto e dei video, rendendo tutto più rapido e pratico, sia per chi condivide contenuti singoli sia per chi vuole inviare interi album con stile.