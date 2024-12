TikTok sta vivendo un momento davvero critico negli Stati Uniti, con un possibile ban che incombe sulla piattaforma. Il 19 gennaio si avvicina a grandi passi, ed è proprio il giorno prima che Donald Trump si insedierà di nuovo alla Casa Bianca, quindi il destino dell’app è in bilico. Per cercare di evitare che ciò accada, ByteDance, la società madre di TikTok, sta mettendo in campo ogni strategia possibile. Il CEO Shou Zi Chew ha deciso di incontrare Trump a Mar-a-Lago, in Florida, cercando di trovare una soluzione prima che sia troppo tardi.

Il peso di Trump nella decisione sul ban di TikTok

La situazione è diventata complicata dopo la recente decisione del tribunale che ha respinto la richiesta di TikTok di fermare la legge che obbliga la società a vendere le sue operazioni negli Stati Uniti entro una scadenza ben precisa, altrimenti la piattaforma sarebbe bloccata. TikTok non si arrende e ha fatto ricorso alla Corte Suprema, sperando che possa intervenire per fermare il processo. Ma con la scadenza che si avvicina, ogni mossa ora è fondamentale.

Questo incontro con Trump non è un caso isolato. Negli ultimi tempi, infatti, anche altri colossi tecnologici come Tim Cook di Apple, Mark Zuckerberg di Meta e Jeff Bezos di Amazon hanno fatto visita all’ex presidente, segno che Trump continua ad avere un ruolo importante nel mondo della tecnologia. Non è più solo un uomo che cerca di fermare TikTok, ma qualcuno con cui le grandi aziende tech cercano di fare i conti. In effetti, Trump, che inizialmente aveva messo al centro della sua politica la minaccia di un ban per motivi di sicurezza nazionale, ha cambiato rotta. A marzo ha sorpreso tutti dicendo che non voleva bloccare TikTok, sostenendo che avrebbe finito per dare troppo vantaggio a Facebook, che lui considera una minaccia. E poi, a giugno, ha anche creato il suo account su TikTok.

Mentre il tempo stringe, milioni di utenti e creator sono in ansia, non sapendo cosa accadrà. Se TikTok dovesse sopravvivere, potrebbe davvero segnare un punto di svolta per l’intero settore digitale, ma solo il futuro dirà se l’incontro tra Chew e Trump avrà il risultato sperato.