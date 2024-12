Nelle ultime ore sono trapelate informazioni dettagliate sul prossimo smartphone di punta di OPPO, il Find X8 Ultra. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo presenterà caratteristiche avanzate che lo posizioneranno al vertice del mercato degli smartphone.

OPPO Find X8 Ultra: emergono nuove specifiche tecniche

Il Find X8 Ultra dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 2K e bordi curvi su tutti e quattro i lati. Inoltre, si prevede l’integrazione di un sensore di impronte digitali a ultrasuoni, che rappresenterebbe un miglioramento rispetto alle soluzioni precedenti.

Il dispositivo potrebbe offrire una certificazione di resistenza a polvere e acqua, con standard IP68 o IP69. La batteria dovrebbe avere una capacità di circa 6.000 mAh, supportando la ricarica rapida a 80 W o 90 W. Questo rappresenterebbe un incremento significativo rispetto al modello precedente, che disponeva di una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 100 W.

Il comparto fotografico potrebbe includere una fotocamera principale con un sensore da un pollice, affiancata da un sistema a doppio periscopio. Inoltre, si parla di un sensore multispettrale sviluppato in collaborazione con Hasselblad, noto produttore di fotocamere. Queste specifiche suggeriscono un focus particolare sulle capacità fotografiche del dispositivo.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali sul processore, le voci indicano l’utilizzo del Qualcomm Snapdragon 8 Elite, attualmente uno dei chip più potenti sul mercato. Questo garantirebbe prestazioni di alto livello, in linea con le aspettative per un dispositivo di fascia alta.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte della compagnia cinese, le specifiche tecniche emerse in rete in questi giorni delineano un dispositivo con caratteristiche tecniche di rilievo, pronto a competere con i principali smartphone sul mercato. Resta da vedere quando il Find X8 Ultra sarà disponibile e quale sarà il suo posizionamento in termini di prezzo; restate connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito e non dimenticate di controllare il nostro sito per tutte le ultime notizie sul mondo della tecnologia.