NVIDIA sembra essere al centro di una nuova polemica. Quest’ultima riguarda la nuova app dell’azienda. È stata pensata per sostituire il celebre GeForce Experience. Anche se progettata per migliorare l’esperienza utente con funzioni avanzate sembra che tale innovazione abbia introdotto un effetto collaterale inatteso. Si tratta di una rilevante diminuzione delle prestazioni nei giochi.

Nuova polemica per NVIDIA: cosa è successo?

Nel dettaglio, utilizzando una RTX 4060, sono stati rilevati cali di prestazioni tra il 2% e il 12% su cinque titoli testati. Ciò con un impatto massimo registrato su Assassin’s Creed Mirage. Per le schede di fascia alta, come la RTX 4080 Super, i cali segnalati dagli utenti arrivano persino al 15%. Ciò suggerisce che il problema potrebbe colpire in modo più marcato le GPU più potenti.

La questione sembra legata a una specifica funzione dell’app. Ovvero i Game Filters. Una feature progettata per migliorare la grafica attraverso effetti personalizzabili. Il loro utilizzo, però, si traduce in un carico aggiuntivo sulle risorse hardware. Portando ad una riduzione del numero di FPS disponibili nei giochi. La compatibilità dei filtri sembra influenzare in particolare titoli basati su Unreal Engine 5 e giochi sviluppati in DirectX 11.

La risposta di NVIDIA è arrivata relativamente in fretta. In una dichiarazione ufficiale, l’azienda ha riconosciuto il problema. Inoltre, ha fornito una soluzione temporanea. È possibile disabilitare i Game Filters. Ciò tramite le impostazioni dell’app. Mentre NVIDIA lavora a una patch correttiva, l’episodio evidenzia le difficoltà sempre maggiori nel bilanciare innovazione e stabilità. Ciò considerando soprattutto l’attuale mercato delle GPU sempre più competitivo. Per gli utenti, il consiglio è di monitorare le prestazioni dei propri giochi. In tal modo, sarà possibile valutare se disabilitare le funzioni avanzate per garantire la migliore esperienza di gioco possibile. NVIDIA dovrà rassicurare gli appassionati e i suoi utenti sulla qualità dei suoi prodotti. Non resta che attendere per i futuri aggiornamenti.