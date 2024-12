Il prezzo di Garmin Vivoactive 5 è letteralmente crollato su Amazon, una delle migliori occasioni per riuscire a spendere poco sull’acquisto comunque di un prodotto complessivamente di ottima qualità generale, pronto a far sentire la propria voce con una cassa da 42 millimetri, che a tutti gli effetti può rappresentare il giusto compromesso per coloro che non lo vogliono troppo grande al polso.

Il pannello resta essere un eccellente AMOLED da 1,2 pollici di diagonale, completamente touchscreen ea colori, che qualitativamente raggiunge un livello superiore, fermo restando essere controllabile anche tramite i pulsanti fisici posti direttamente sul lato destro. Il form factor è circolare, sufficientemente sottile e lineare, offre una piacevole sensazione di uniformità, che difficilmente troviamo altrove, con il suo desiderio di unicità.

Garmin Vivoactive 5: la promozione Amazon è da urlo

Il Garmin Vivoactive 5 rientra nella fascia medio-alta degli smartwatch più moderni e recenti, per questo motivo l’utente non deve stupirsi della promozione che Amazon ha deciso di applicare per aiutarlo a risparmiare al massimo. La spesa nello specifico viene ridotta di poco più di 50 euro dai 299 euro previsti in origine di listino, così da arrivare ad un investimento finale da sostenere pari a 245,02 euro. La spedizione avviene a domicilio con consegna in tempi veramente ridottissimi. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

La batteria è notevolmente migliorata rispetto alle generazioni precedenti dello stesso smartwatch, dovete infatti sapere che, dati alla mano, permette all’incirca 11 giorni di utilizzo continuativo, prima di essere costretti alla ricarica. Come vi abbiamo anticipato, il prodotto può essere facilmente utilizzato con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS, sfruttando ogni singola funzione che gli sviluppatori hanno deciso di inserire al suo interno, tra cui le oltre 30 attività sportive.