Lamborghini posticipa l'elettrica: debutto rinviato al 2029

Lamborghini ha deciso di posticipare al lontano 2029 il debutto della sua prima auto elettrica. Ancora tanta attesa per noi e per chi è appassionato di auro sportive. Il CEO Stephan Winkelmann ha infatti annunciato che la presentazione avverrà un anno più tardi del previsto rispetto alla tabella di marcia iniziale. Perché tale ritardo? Seppur il concept sia già stato anticipato, questo subisce inevitabilmente un ritardo dovuto alla maturità del mercato. Attualmente, il settore delle auto sportive di lusso non è pronto per il full electric purtroppo.

Il mercato delle auto sportive richiede ancora veicoli con motori endotermici classici. Lamborghini ritiene che puntare sull’elettrico a breve non si dunque la scelta più saggia e che anzi potrebbe portare non pochi problemi. Winkelmann sottolinea che in questi anni l’azienda avrà tutto tempo per adattarsi alle nuove tecnologie e perfezionarle al top. Lamborghini sta anche monitorando le normative europee, con un possibile intervento fra due anni. Le nuove leggi, infatti, potrebbero indirizzare il settore verso l’addio definitivo ai motori a combustione, come ormai tutti sappiamo, nel, 2035.

Il CEO Lamborghini ha anche evidenziato il potenziale dei carburanti sintetici da usare nel futuro. Questi carburanti potrebbero essere una soluzione interessante, potendo mantenere la tradizione del motore a combustione. L’azienda non vuole rinunciare alla sua identità sportiva e con tale tecnologia ci sarebbe il giusto compromesso. Proprio l’identità classica è uno dei motivi per il quale il passaggio all’elettrico non avverrà rapidamente. La casa automobilistica si sente sicura di poter affrontare il futuro in modo ponderato. Sarà la scelta migliore?

La produzione Lamborghini rimarrà in Italia

Un altro punto chiave riguarda la produzione delle auto. Winkelmann ha confermato che Lamborghini non sposterà mai la sua produzione fuori dall’Italia. La sede storica a Sant’Agata Bolognese continuerà ad essere il cuore pulsante dell’azienda. La possibilità di spostare la produzione, anche a causa di dazi sui prodotti europei, non è contemplata. Inoltre, Winkelmann ha escluso categoricamente un possibile spin-off di Lamborghini dal Gruppo Volkswagen. Il marchio rimarrà parte della famiglia, preservando la sua forte identità italiana.