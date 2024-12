Google ha rilasciato recentemente un aggiornamento del Play Store, introducendo miglioramenti grafici nelle sezioni dedicate ad app e giochi all’interno della scheda di ricerca. Ad ogni modo, l’aggiornamento integra anche una novità che potrebbe far storcere il naso a qualcuno: la funzione “Condividi app” verrà presto rimossa.

La funzionalità “Condividi app“, basata su Nearby Share, consente di inviare velocemente app e giochi tra dispositivi Android senza bisogno di una connessione Internet. È stata pensata per condividere solo app gratuite, escludendo quelle a pagamento o con licenze specifiche. Per utilizzarla, basterà accedere al percorso:

Profilo > Gestisci app e dispositivo > Panoramica > Condividi app

Per funzionare correttamente, però, entrambi i dispositivi devono avere Nearby Share attivo e la versione più recente del Play Store installata: questa, difatti, è una condizione essenziale per un adeguato e corretto funzionamento. Ma con l’ultimo aggiornamento v44.1, Google ha ufficialmente annunciato che la funzione sarà presto ritirata. Banalmente, la platea di utenti che la utilizzavano abitualmente non era sufficientemente grande da giustificarne il supporto. Insomma, una novità davvero interessante e considerevole per tutto il mondo Google, ma non solo.

Non è tutto però

Nonostante tutto, però, non è affatto tutto perso. Anche dopo la rimozione di “Condividi app” sarà comunque possibile condividere le applicazioni utilizzando Files by Google. Ecco come fare:

Aprire l’app Files by Google

Selezionare Categorie > App

Scegliere l’app da condividere attraverso il menu dedicato

La rimozione della funzione non sarà immediata. Come spesso accade con le novità annunciate nei Google System Release Notes, potrebbero volerci settimane o mesi prima che la modifica diventi effettiva. Per ora, la funzione risulta ancora disponibile e attivabile sulla maggior parte dei dispositivi. Google è pronto ad introdurre questa nuova funzionalità, spiegata ed articolata in modo ottimale per un funzionamento altrettanto corretto e che fornisce al gigante colosso un interfaccia nuova, impattante, significativa e all’insegna della futuribilità.