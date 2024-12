Il colosso della tecnologia Google, così come tutte le altre aziende concorrenti, sta lavorando all’introduzione di strumenti basati su intelligenza artificiale all’interno della propria suite di programmi, si tratta di un processo certamente lungo e complesso ma allo stesso tempo necessario per restare competitivi in un mercato incostante evoluzione e che solo ora sta integrando in modo importante l’intelligenza artificiale al proprio interno, permettendo un accesso a tutti gli utenti.

A quanto pare molto presto assisteremo all’arrivo di una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale, ad annunciarcelo e l’utente X Khushal Bherwani, che ha individuato una nuova icona a forma di graffetta accanto al pulsante di ricerca vocale nella barra di ricerca.

Domanda e risposta

L’utente in questione anticipa come questa nuova funzionalità di Google consentirà all’utente di caricare un file all’interno della barra di ricerca e poi di porre domande e ricevere risposte contestuali al file caricato, di conseguenza il programma di Google sarà in grado di leggere e comprendere il contenuto del file caricato e dunque di fornirci tutte le informazioni che noi richiediamo.

Al momento però, questa funzionalità è in fase di test e infatti il programma non è ancora in grado di capire appieno il contenuto ad esempio di un file PDF, nonostante tutto però Google sta sicuramente lavorando a tal fine dal momento che è il senso ultimo di questo nuovo programma, il quale probabilmente condividerà parte del codice presente all’interno di Gemini che invece è in grado di fare tutto ciò molto rapidamente, non a caso non sarebbe la prima volta che ci stiamo all’arrivo di funzionalità semplificate all’interno della suite dei programmi d’uso comune di Google.

Ovviamente non rimane che attendere per capire come Google intenderà gestire il tutto, anche da un punto di vista della privacy, dal momento che comunque caricare file su una piattaforma potrebbe nascondere qualche insidia e scatenare dei dibattiti a riguardo.