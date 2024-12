Il produttore tech Nothing continua a supportare i suoi dispositivi. L’azienda ha infatti da poco rilasciato un importante aggiornamento del software riguardante l’interfaccia utente installata sui propri dispositivi. In particolare, è approdato l’ultima release di Android 15 e con essa è arrivata la nuova interfaccia utente denominata Nothing OS 3.0, nota anche come NOS 3.0. Con questo nuovo update, l’azienda ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel supporto dei propri dispositivi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nothing annuncia ufficialmente l’arrivo di Nothing OS 3.0 con Android 15

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Nothing ha rilasciato un importante aggiornamento del software per i propri dispositivi. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco rilasciato la sua nuova interfaccia utente personalizzata con l’arrivo di Android 15, ovvero Nothing OS 3.0, noto anche come NOS 3.0.

Ancora una volta, l’azienda sta dimostrando il suo impegno nel supportare appieno i suoi dispositivi, anche a distanza dal loro debutto. Con questo nuovo update, in particolare, il produttore tech Nothing ha introdotto alcune novità di rilievo, che permetteranno agli utenti di vivere un’esperienza utente ulteriormente migliorata rispetto al passato.

Fra le novità appena introdotte, troviamo una nuova versione dell’app Nothing Gallery. Sono stati introdotti una ricerca avanzata e strumenti di editing evoluti, tra cui filtri, revisioni e suggerimenti. Sulla schermata di blocco (che è stata notevolmente rinnovata) sarà inoltre possibile avere una serie di widget condivisi. Tra le altre novità introdotte, abbiamo: Impostazioni rapide ottimizzate; Una Pop-up View migliorata; Miglioramenti visivi e delle prestazioni; Grafica aggiornata.

NOS 3.0 sarà disponibile su Nothing Phone (2) e Phone (2a) entro la fine dell’anno e verrà rilasciato per Nothing Phone (1), Phone (2a) Plus e CMF Phone 1 all’inizio del 2025.

insomma, ancora una volta il produttore tech Nothing sta dimostrando il suo forte impegno nel supportare tutti i suoi dispositivi, introducendo svariate novità di rilievo.