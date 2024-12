AMD ha lanciato la nuova serie Ryzen AI Max Pro, una tecnologia che punta a competere direttamente con il chip Apple M4 Max, sia per il nome che per le funzionalità avanzate.

AMD e l’intelligenza artificiale integrata nei nuovi Ryzen

AMD ha introdotto Ryzen AI Max Pro come parte della sua strategia per rafforzare l’integrazione di funzioni di intelligenza artificiale (AI) nei propri processori. Questa tecnologia consente ai dispositivi di eseguire operazioni AI complesse direttamente sul chip, riducendo la dipendenza dal cloud. Il confronto con Apple Silicon M4 Max, uno dei più potenti processori dell’azienda di Cupertino, sembra inevitabile, non solo per le capacità tecniche ma anche per il richiamo nel nome scelto da AMD.

Ryzen AI Max Pro si inserisce in un mercato dove la richiesta di elaborazione locale dell’intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente. La tecnologia promette miglioramenti significativi in attività come il riconoscimento vocale, l’elaborazione di immagini e video, e l’ottimizzazione delle prestazioni nei software creativi.

Le specifiche dettagliate di Ryzen AI Max Pro mostrano una particolare attenzione all’efficienza e alla versatilità. Secondo la società infatti, la tecnologia offre un rapporto prestazioni/consumi migliorato rispetto ai precedenti chip Ryzen. Questo aspetto potrebbe risultare cruciale per applicazioni mobili, come laptop e dispositivi portatili, dove il bilanciamento tra potenza e durata della batteria è essenziale.

Apple M4 Max, basato sull’architettura ARM, è noto per l’elevata efficienza e le prestazioni eccellenti nei carichi di lavoro creativi e professionali. AMD spera di attrarre utenti professionali che cercano un’alternativa alle piattaforme basate su Apple o su chip ARM in generale, proponendo Ryzen AI Max Pro come una soluzione più aperta e versatile.

La scelta del nome Ryzen AI Max Pro segnala chiaramente l’intenzione di AMD di posizionarsi nello stesso segmento dei chip di fascia alta di Apple. Questo potrebbe accelerare una competizione più diretta tra le due aziende nel settore dei laptop premium e nei dispositivi per creatori di contenuti.

Nonostante le somiglianze di branding, AMD sembra puntare a un pubblico più diversificato rispetto a Apple, includendo sia professionisti che utenti più orientati al gaming.