La Volkswagen Golf è uno dei modelli del costruttori automobilistico di Wollfsburg che hanno contribuito a fare la storia di un marchio diffuso in tutto il mondo. Un modello tra i preferiti degli automobilisti grazie ad una serie di caratteristiche tecniche e un design che ha da sempre attirato l’attenzione di tutti. Il futuro della Volkswagen Golf potrebbe però essere destinato a cambiare.

Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, il costruttore automobilistico tedesco starebbe pensando di spostare la produzione di questo modello. A diffondere la notizia, nelle scorse, ore è stato il quotidiano Handelsblatt. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli su questa nuova ipotesi.

Vollkswagen: produzione Golf fuori dalla Germania

Spostare la produzione di uno dei modelli che per tanti anni ha rappresentato un’icona per il marchio di Wolfsburg. Sarebbe questa la voce diffusa nelle scorse ore in merito ad una probabile decisione del costruttore automobilistico tedesco.

Nello specifico, il quotidiano Handelsblatt riporta che la casa automobilistica Volkswagen starebbe valutando di spostare la produzione della Golf in Messico e, nello specifico, nello stabilimento di Puebla. Per il momento si tratta solamente di un’ipotesi che sembra essere al vaglio dei vertici del marchio ma una decisione definitiva probabilmente arriverà già nel corso delle prossime settimane.

Non dimentichiamo che il marchio di Wolfsburg è tra quelli che in quest’ultimo periodo stanno facendo i conti con la crisi del settore delle quattro ruote. Non a caso, la decisione di spostare la produzione dalla Germania allo stabilimento di Puebla rappresenterebbe una soluzione per risparmiare sui costi produttivi. Tuttavia, non si esclude che con tale decisione il costruttore possa decidere di destinare lo stabilimento tedesco alla produzione di nuove vetture a propulsione elettrica. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori aggiornamenti al riguardo per scoprire il futuro dell’iconico modello Golf.