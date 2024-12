Un gruppo di modder cinesi È riuscita nell’intento di creare una versione portatile di PlayStation 5, il nome in codice del progetto è BBook AI e si tratta di una variante portatile decisamente imponente, dal momento che quest’ultima arriva a pesare oltre 4 kg se teniamo in considerazione anche l’alimentatore.

Di cosa si tratta

Nello specifico, questo progetto prende forma in un telaio stampato in 3D che accoglie al proprio interno tutte le componenti standard di PlayStation 5, come se non bastasse, però offre a considerare anche una porta USB di tipo A e una HDMI 2.1, come se non bastasse, è presente anche un display incluso nel corpo della console da 17,3 pollici a 60 Hz in grado di coprire completamente lo spazio colore DCI-P3.

Ad un occhio decisamente attento, questa tipologia di prodotto può ricordare i vecchi laptop da gaming che al loro interno ospitando una scheda video desktop adattata per l’occorrenza raggiungevano dimensioni e peso importanti, la grande limitazione allo stesso modo di questa tipologia di prodotto è rappresentata dall’alimentazione, infatti quest’ultimo è sprovvisto di batteria e necessita comunque di un collegamento alla rete elettrica per poter funzionare a dovere.

Un altro grande problema è rappresentato dal prezzo che arriva ad essere di 2750 dollari, il quale rappresenta circa tre volte il prezzo di una PlayStation 5 standard abbinata magari ad un monitor da gaming portatile ad alte prestazioni.

Questo progetto, dunque può essere definito tutti gli effetti come un test quasi per svago effettuato da alcuni esperti del settore che però può rappresentare certamente fonte di ispirazione per Sony stessa che da tempo vuole rimettersi in gioco nel mondo portatile, le voci su un suo ritorno in questo mercato, infatti si fanno sempre più insistenti e chissà se molto presto potremmo assistere ad un annuncio ufficiale in tal senso dopo un lungo silenzio.