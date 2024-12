Netflix, torna "Nuova Scena" con Geolier, Fibra e Rose Villain: VIDEO e DATA

Il talent show dedicato alla musica rap e urban, “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, sta per tornare su Netflix con una seconda stagione attesa dai fan. Il debutto è fissato per il 31 marzo 2025, con la conferma della giuria d’eccezione composta da Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, tre figure chiave della scena musicale italiana.

Un viaggio oltre le grandi città: Nuova Scena va in periferia

Rispetto all’edizione precedente, che si era tenuta prendendo in considerazione le principali città italiane tra cui Milano, Napoli e Roma, questa volta ci sarà un cambiamento. I tra artisti si aggireranno all’interno di territori più periferici oltre alle tappe annunciate a Torino e Genova. Si andrà dunque in Puglia e anche in altre regioni, con l’inclusione a sorpresa di una destinazione straniera: Londra.

Il format si svilupperà in otto episodi, con un calendario ben definito:

Dal 31 marzo , saranno disponibili i primi quattro episodi, dedicati alle audition e alle cypher , momenti cruciali per selezionare i talenti più promettenti;

, saranno disponibili i primi quattro episodi, dedicati alle e alle , momenti cruciali per selezionare i talenti più promettenti; Dal 7 aprile , i concorrenti affronteranno prove più complesse, come le battle di freestyle , la realizzazione di videoclip e collaborazioni con artisti già affermati della scena musicale italiana;

, i concorrenti affronteranno prove più complesse, come le , la realizzazione di e collaborazioni con artisti già affermati della scena musicale italiana; La finale, prevista per il 14 aprile, vedrà i tre migliori partecipanti sfidarsi per il premio finale.

Un successo che parla chiaro

La prima edizione di Nuova Scena ha riscosso un grande successo, con risultati impressionanti: i brani dei partecipanti hanno superato i 680 milioni di stream su piattaforme digitali e social. Tra gli artisti emersi spicca Elmatadormc7, terzo classificato, il cui singolo “EL MATADOR” ha ottenuto il Disco d’Oro, dimostrando il potenziale del programma nell’offrire visibilità concreta ai nuovi talenti.

Il premio di Nuova Scena e le grandi opportunità che offre

Oltre al premio finale di 100.000 euro, l’elemento che rende Nuova Scena davvero speciale è l’opportunità per i partecipanti di emergere in un mercato musicale competitivo come quello attuale. La combinazione di sfide, collaborazioni e performance permette ai concorrenti di crescere artisticamente e conquistare un pubblico sempre più vasto.

Netflix rilancia così uno dei format più apprezzati dagli amanti della musica urban, promettendo una seconda stagione ricca di talento e di sorprese. Il video di presentazione è già disponibile, e l’attesa per il ritorno di Nuova Scena è alle stelle.