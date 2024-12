Cupra si prepara a ridefinire il concetto di automobile. A partire dal 2025, il marchio spagnolo lancerà infatti modelli capaci di rompere con le tradizionali categorie di veicoli. Secondo quanto dichiarato dal CEO Wayne Griffiths, l’obiettivo è quello di creare auto “iconiche” e “provocatorie”. Dunque in grado di attirare l’attenzione con uno stile fuori dagli schemi. A tal proposito Griffiths ha spiegato che se si vuole rendere Cupra un marchio desiderabile e riconoscibile, bisogna costruire modelli che non si adattino a nessun settore specifico. Ma che siano appunto “unici”.

Cupra: espansione globale e tecnologie avanzate

Questa rivoluzione di stile segna un passo avanti rispetto al passato. I futuri modelli Cupra combineranno caratteristiche di berline, station wagon e SUV per dare vita a una nuova categoria di veicoli. L’idea di Griffiths è chiara. Bisogna dare vita a un design innovativo per avere successo. L’ azienda però ha obiettivi più concreti, come il rafforzamento della serie con vetture di largo consumo per finanziare la transizione elettrica. Un esempio di questa strategia è l’investimento di 10 miliardi di euro in elettrificazione e nuove tecnologie.

Oltre al design, Cupra punta su un’espansione mondiale ambiziosa. La società prevede di entrare nel mercato americano con un crossover di grandi dimensioni appositamente progettato. Anche l’Asia è un obiettivo strategico, con Taiwan come primo punto di accesso. Al tempo stesso, la produzione in Cina del modello elettrico Tavascan rappresenta una sfida. Griffiths si è detto fiducioso di poter affrontare eventuali difficoltà legate ai dazi di importazione verso l’Europa.

Dal punto di vista tecnologico,le future versioni Cupra saranno basate sulla nuova piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen. La quale permetterà di sviluppare veicoli di diverse dimensioni e configurazioni. Tra questi ci sarà anche una versione ad alte prestazioni del Terramar, dotata di motore ibrido plug-in con oltre 300 cavalli e trazione integrale.

Insomma, Cupra, con la sua visione innovativa e una strategia che guarda al mercato globale, punta a ridefinire il settore premium e a diventare un marchio di riferimento per design e tecnologia.