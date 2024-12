Il produttore tech Vivo continua a sfornare nuovi prodotti e questa volta lo fa con un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Si tratta del nuovo Vivo Y300, una versione con solo supporto alla navigazione 4G. Rispetto alla sua versione con supporto alla navigazione 5G annunciata sul mercato qualche tempo fa, qui troviamo alcune differenze tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo Y300, ufficiale il nuovo medio di gamma di Vivo in versione 4G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y300, ovvero la nuova versione con solo supporto alla connettività 4G. Poco tempo fa, infatti, era stata annunciata sul mercato mobile la versione con supporto alla navigazione su reti di quinta generazione.

Come già detto, dal punto di vista tecnico troviamo alcune differenze. Il nuovo medio di gamma di casa Vivo presenta sul fronte un display con tecnologia AMOLED. La diagonale è pari a 6.77 pollici con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1800 nits. A protezione dello schermo, è invece presente un vetro Diamond Shield Glass.

Le prestazioni, questa volta, sono invece affidate al soc MediaTek Dimensity 6300. Lo smartphone vanta inoltre la presenza di ben tre speaker audio, grazie alla collaborazione con AAC Technologies. Sul retro troviamo poi un sensore fotografico principale da 50 MP affiancato ad un sensore da 2 MP. Sul fronte, invece, troviamo una selfie camera da 8 MP. È infine presente una enorme batteria da 6500 mah con supporto alla ricarica rapida.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y300 4G sarà disponibile all’acquisto sul mercato mobile nelle colorazioni Green Pine, Snow White e Star Diamond Black ad un prezzo iniziale di circa 180 euro al cambio attuale.