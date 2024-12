Nonostante ne avessimo parlato soltanto qualche giorno fa, ecco che sono ritornati in rete nuovi rumors e indiscrezioni riguardanti la prossima console da gaming di casa Nintendo. Ci stiamo riferendo alla prossima Nintendo Switch 2. Di quest’ultima ne abbiamo sentito ampiamente parlare, ma ora sembra che abbiamo un quadro ancora più completo. Nel corso delle ultime ore, infatti, un utente sul social network Reddit ha rivelato sia il design con alcune immagini sia le presunte caratteristiche principali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nintendo Switch 2, emergono in rete una valanga di nuove informazioni

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete tantissime nuove informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del colosso del gaming Nintendo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima console nota come Nintendo Switch 2 e ora possiamo avere uno sguardo quasi completo su quello che ci aspetta.

Come già detto, infatti, un utente su Reddit ha rivelato non solo il design tramite nuove immagini, ma anche numerose delle presunte capaci principali. In primis, è stato rivelato il logo di questa console e di conseguenza anche il nome. Come era facile immaginare, è confermato che si chiamerà Nintendo Switch 2. Poi, l’utente ha fornito numerose immagini che hanno rivelato il design della nuova console con anche annessa la sua dock.

Successivamente, sono stati ricreati dei renders appositi da queste informazioni emerse. Come è possibile notare, la dock dovrebbe avere un design più rotondeggiante rispetto al passato e dovrebbe essere supportato l’uscita video in 4K a 30 fps. I vari pulsanti e le levette analogiche sembra invece che avranno delle dimensioni maggiori rispetto a prima. Le slot per le cartucce dei videogiochi garantirà la compatibilità con quelli precedenti, mentre per quanto riguarda lo schermo dovrebbero essere un pannello LCD. Se sarà così, è molto probabile che Nintendo annuncerà in seguito una versione apposita con display OLED, proprio come già successo con la precedente console da gaming.