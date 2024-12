Di recente sono emersi diversi interrogativi riguardo il fenomeno del “pezzotto“. Quest’ultimi riguardano l’assoluzione di 13 imputati a Lecce, accusati di aver utilizzato abbonamenti illegali per accedere a contenuti protetti. Quest’ultimi fanno riferimento soprattutto sulla portata e sull’applicazione della Legge Antipirateria 93/2023. La questione è complessa, ma rappresenta un banco di prova importante per il sistema giuridico italiano riguardo la questione del “pezzotto“. Il quale deve bilanciare sanzioni severe e il diritto alla difesa degli utenti finali.

Nuovi dibattiti riguardo la questione del “pezzotto”

La legge ha introdotto misure più rigide per combattere la pirateria digitale. Le pene più severe riguardano chi produce, distribuisce e trasmette illegalmente contenuti protetti. In tali casi si prevedono sanzioni fino a 15.000 euro e detenzione fino a tre anni. Per chi fruisce di tali contenuti piratati, invece, sono previste pene fino a 5.000euro. Ciò solo nel caso di fruizione di quantità significative di contenuti illeciti. Eppure, come evidenziato nel caso di Lecce, la questione si complica quando si tratta di distinguere tra chi utilizza tali contenuti per scopo personale e chi agisce con finalità di lucro.

La giudice Roberta Maggio, nell’assolvere i 13 imputati, ha seguito una linea interpretativa precisa. La fruizione personale di contenuti illeciti non configura il reato di ricettazione. Secondo la sentenza, non vi erano prove sufficienti per dimostrare che gli imputati fossero coinvolti nella produzione o distribuzione del “pezzotto”. Tale distinzione è fondamentale, poiché pone l’accento sulla differenza tra l’utilizzo passivo di un servizio illecito e l’attività attiva di promozione o diffusione dello stesso. I responsabili dovranno “solo” pagare 154 euro di sanzione amministrativa.

Il caso di Lecce evidenzia la necessità di rendere più chiara e uniforme l’applicazione della normativa. Ciò soprattutto alla luce delle nuove tecnologie. Quanto ottenuto rappresenta comunque una vittoria per la difesa. Gli interventi proposti evidenziano che le sanzioni, anche se minime, iniziano a essere applicate. Elemento che mostra un cambiamento nella lotta alla pirateria. Anche se è richiesta una maggiore chiarezza.