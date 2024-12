Fastweb Mobile Full: 200 GB in 5G con attivazione semplice

Fastweb amplia la sua offerta mobile con Mobile Full, un piano pensato per chi cerca una soluzione completa, trasparente e conveniente. Con un prezzo di 9,95 € al mese, questa offerta si distingue per l’ampio bundle di traffico dati e le modalità di attivazione semplici e flessibili.

Cosa offre Mobile Full di Fastweb agli utenti

L’offerta include:

200 GB di traffico dati con accesso al 5G ;

con accesso al ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 SMS.

Il costo di attivazione è di 10 € una tantum, mentre non ci sono spese aggiuntive o vincoli nascosti. Questo approccio trasparente rende Mobile Full una scelta affidabile per chi cerca una tariffa chiara e senza sorprese.

Attivazione semplice e veloce

Fastweb offre diverse opzioni per attivare Mobile Full, così da interessare ancora di più gli utenti.innanzitutto si può attivare online mediante il sito ufficiale e con più soluzioni. Gli utenti possono infatti richiedere una chiamata gratuita per completare l’attivazione grazie ad un operatore. L’altra soluzione può avvenire in modo rapido e sicuro utilizzando lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica. In alternativa, è possibile completare la procedura con una tradizionale video identificazione.

Da non ho dimenticare che è disponibile anche il formato di scheda eSIM, una tipologia virtuale che permette di usare fin da subito il servizio di Fastweb senza dover attendere la scheda fisica che arrivi a casa.

La rete mobile più veloce d’Italia

Fastweb è stata premiata per la quarta volta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia, un riconoscimento che sottolinea la qualità del servizio offerto. Con Mobile Full, gli utenti possono sfruttare appieno questa velocità grazie al 5G incluso nell’offerta.

Con un mix di convenienza, trasparenza e affidabilità, Fastweb Mobile Full è una delle proposte più interessanti nel panorama delle offerte telefoniche. Non resta dunque che crederci e scegliere questo gestore, il quale di certo non deluderà le aspettative.