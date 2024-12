Apple si prepara a rivoluzionare i propri dispositivi domestici con un nuovo chip combinato Bluetooth e Wi-Fi, denominato Proxima. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il componente sarà introdotto nel 2025 su prodotti come un nuovo HomePod Mini e una nuova versione di AppleTV. Tale innovazione rappresenta un passo strategico per Apple. La quale punta a ridurre la dipendenza da fornitori come Broadcom e a migliorare la progettazione dei suoi dispositivi. Il chip sarà prodotto da TSMC, lo stesso partner responsabile dei processori Apple-Silicon.

Il mondo smart di Apple: nuovi prodotti e maggiore integrazione

Oltre a ottimizzare la connessione wireless, il chip Proxima consentirà di ridurre le dimensioni dei prodotti. Favorendo uno stile più compatto ed elegante. I benefici non si limiteranno alla serie di device per la casa. Il chip potrebbe infatti essere utilizzato sugli iPhone entro il 2025, con l’arrivo della serie iPhone17, e successivamente su iPad e Mac nel 2026. In quest’ultima occasione, Apple dovrebbe presentare un importante restyling della linea MacBook. La quale beneficerà di tecnologie più avanzate e dimensioni ancora più sottili.Il chip Proxima rappresenta solo una parte dell’ambizioso piano di Apple per rafforzare la propria presenza nel mercato della domotica. L’azienda sta lavorando anche su diversi dispositivi innovativi. Tra cui una telecamera di sicurezza standalone e un display da parete per il controllo della casa smart. Quest’ultimo, conosciuto internamente con il nome in codice J490, avrà un design simile a un iPad Mini e uno schermo da 6 pollici. La sua uscita è prevista entro l’anno prossimo.

Queste novità si inseriscono in un obiettivo più ambizioso. In quanto Apple mira a creare un sistema domestico integrato. In grado di semplificare la gestione degli spazi abitativi. Con dispositivi sempre più efficienti e connessi, l’azienda punta quindi a garantire un controllo intuitivo e centralizzato nelle proprie abitazioni. Tale strategia porta a consolidare ancora di più il ruolo del gigante di Cupertino in un mercato in rapida crescita. Offrendo soluzioni che uniscono tecnologia avanzata e design all’avanguardia.