Il ritorno dei voli supersonici commerciali potrebbe non essere più un sogno lontano grazie al progetto X-59 della NASA. Questo ambizioso velivolo promette di superare il muro del suono senza generare il fastidioso “boom sonico” che ha causato il bando dei voli supersonici civili negli Stati Uniti nel 1974. La NASA sta lavorando intensamente per trasformare questa visione in realtà, raggiungendo progressi significativi nello sviluppo del prototipo.

Il progetto X-59 della NASA per i voli supersonici silenziosi

L’innovazione chiave dell’X-59 risiede nel suo design aerodinamico, concepito per ridurre l’impatto acustico delle onde d’urto che si formano quando l’aereo supera la velocità del suono. Grazie a una forma progettata con estrema precisione, l’onda d’urto viene deviata verso l’alto, riducendo il rumore a un livello paragonabile a quello di una portiera d’auto che si chiude. Questo approccio potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per il trasporto aereo, rendendo i voli supersonici silenziosi e quindi adatti all’uso commerciale.

Per testare e perfezionare queste tecnologie, la NASA ha sviluppato speciali sonde che saranno installate su jet F-15B per raccogliere dati cruciali. Queste sonde, dotate di sensori avanzati, misurano con estrema precisione le variazioni di pressione statica mentre l’aereo attraversa le onde d’urto. Grazie a migliorie tecniche significative, tra cui una riduzione della distanza tra i trasduttori e le porte di rilevamento, i dati raccolti saranno più accurati e tempestivi. Inoltre, il sistema di riscaldamento integrato delle sonde garantirà misurazioni stabili anche in condizioni estreme.

I test preliminari prevedono il monitoraggio delle onde d’urto generate da un F-15 in volo supersonico, con un secondo jet equipaggiato con le sonde a seguire l’aereo principale. Successivamente, queste procedure verranno replicate utilizzando l’X-59, il cui design innovativo sarà messo alla prova direttamente nei cieli. I risultati saranno fondamentali per validare le simulazioni e ottimizzare ulteriormente il velivolo.

Nonostante la data del primo volo ufficiale dell’X-59 non sia ancora stata annunciata, i progressi recenti, tra cui il successo dei test sui motori, lasciano intravedere un futuro imminente per i voli supersonici silenziosi. Questo progetto, realizzato in collaborazione con Lockheed Martin, rappresenta un passo decisivo verso una nuova era del trasporto aereo commerciale.