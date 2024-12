Samsung ha rilasciato la Beta1 della sua interfaccia One UI 7.0. Suddetto aggiornamento è stato progettato per offrire una user experience più intuitiva e visivamente accattivante. Al momento, è disponibile per alcuni utenti tester. Con un design ispirato alla semplicità e alla creazione di una risposta emotiva positiva, One UI 7.0 si propone come una significativa evoluzione. Eppure, non sono mancate le prime critiche. Quest’ultime riguardano soprattutto le animazioni di transizione delle app.

One UI 7.0: riscontrati alcuni intoppi

L’aggiornamento rappresenta un tentativo di Samsung di rafforzare la sua identità visiva. Ciò rendendo la propria interfaccia più moderna e in grado di offrire una navigazione fluida e naturale. Le animazioni di transizione, elemento chiave di tale esperienza, sono state completamente ridisegnate. In tal modo, Samsung intende migliorare la percezione di continuità tra le schermate. A tal proposito, la prima beta non sembra aver soddisfatto tutti gli utenti. Le prime critiche riguardano soprattutto l’animazione di apertura delle app.

Uno dei punti più discussi riguarda la rigidità delle animazioni. In particolare, le critiche si concentrano sulla forma delle icone che appaiono ad angolo retto durante la transizione. Un dettaglio che molti considerano poco elegante e meno dinamico rispetto alla versione precedente della beta. Samsung ha preso atto delle segnalazioni, rispondendo attraverso un moderatore della community. Secondo quanto riportato l’azienda intende intervenire sui prossimi aggiornamenti di One UI. In tal modo punta a migliorare ulteriormente le transizioni.

Anche se non c’è un’effettiva garanzia che il problema venga risolto immediatamente, è probabile che eventuali miglioramenti possano essere introdotti già nella seconda versione beta. Quest’ultima è attesa già nelle prossime settimane. La risposta di Samsung al problema evidenzia una tendenza comune. Ogni versione beta, infatti, ha l’obiettivo principale di raccogliere feedback per affinare il prodotto finale. Nonostante alcune critiche iniziali, la One UI 7.0 rappresenta un passo importante nell’evoluzione dell’esperienza utente. Se le transizioni verranno migliorate come promesso, l’interfaccia potrebbe diventare uno dei punti di forza dei futuri dispositivi Galaxy. Rafforzando ulteriormente la posizione dell’azienda nel mercato degli smartphone.