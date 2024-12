BMW adotta il diesel HVO 100 per ridurre le emissioni

BMW compie un altro importante passo verso la sostenibilità. La società utilizzerà presto per le sue vetture il diesel HVO 100. Tale carburante, differente dagli altri, è privo di componenti fossili. Oltre a ciò, esso è prodotto da scarti alimentari e grassi animali, raffigurando dunque un’alternativa più che valida utile ridurre le emissioni di CO2. La casa automobilistica ha deciso di rifornire con HVO 100 tutti i nuovi veicoli diesel prodotti nei suoi stabilimenti tedeschi. Questo cambiamento partirà presto, il mese prossimo.

L’HVO 100 consente precisamente una riduzione fino al 90% dei gas serra nel ciclo di vita del carburante. È un prodotto che pone attenzione all’ambiente, ma rispetta anche al contempo le qualità tecniche delle auto, più del gasolio tradizionale. Tra i vantaggi c’è un migliore avviamento a freddo e una maggiore resistenza alla contaminazione microbica. Questo diesel sarà inizialmente utilizzato, come detto, negli impianti più importanti BMW in Germania, ma probabilmente verrà poi esteso anche ad altri stabilimenti.

La scelta BMW importante per l’intero settore automobilistico

Con l’introduzione dell’HVO 100, BMW invia un segnale all’intero settore. Il nuovo diesel è già disponibile in alcune stazioni di rifornimento in Germania e Italia, ma il suo utilizzo per il rifornimento iniziale dei veicoli rappresenta un’innovazione. Ogni vettura riceverà tra i cinque e otto litri di questo carburante sostenibile prima della consegna ai concessionari.

La casa tedesca non si ferma qui. BMW sta lavorando anche su e-fuel avanzati. Trattasi di carburanti sintetici pensati per azzerare l’impatto ambientale. Il puntare su carburanti alternativi rafforza l’impegno verso una mobilità più sostenibile, anche per le auto aventi motore endotermico. Il nuovo piano “ecosostenibile” consente a BMW di affrontare la transizione energetica senza lasciare indietro i modelli esistenti. In Europa, oltre 250 milioni di veicoli diesel potrebbero infatti beneficiare di una maggiore diffusione di carburanti rigenerativi. La combinazione di innovazione tecnologica e soluzioni sostenibili confermerà la posizione al top della BMW nella riduzione dell’impatto ambientale? L’HVO 100 è una risposta concreta alle sfide climatiche, dimostrando che anche i carburanti tradizionali possono evolversi verso un futuro più pulito.