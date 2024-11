Biocarburanti: il futuro del diesel secondo Stellantis

Stellantis ha appena fatto un annuncio importante che potrebbe cambiare il panorama dei carburanti. L’intera gamma di auto e veicoli commerciali leggeri del gruppo è ora completamente compatibile con il gasolio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Si tratta di una svolta significativa. Questo biocarburante, infatti, viene prodotto da materie prime rinnovabili. Proviene da materiali come oli esausti e scarti animali ed è molto più pulito rispetto al diesel classico.

Ma cosa rende davvero così speciale questo “prodotto”? Tale carburante è realizzato attraverso un processo di idrogenazione. Che vuol dire? Che l’HVO è privo di zolfo e contiene una quantità minore di composti aromatici e inquinanti. Nonostante sia più sostenibile, non compromette poi minimamente le prestazioni dei veicoli. I motori funzionano esattamente come con il diesel fossile. Essi garantiscono la stessa efficienza e potenza dis empre. Stellantis ha voluto anche ribadire che con l’HVO non si corrono rischi di malfunzionamenti o problemi di compatibilità.

Compatibilità e transizione verso i biocarburanti di Stellantis

L’annuncio Stellantis non riguarda solo i nuovi modelli. Anche alcuni veicoli già in circolazione, omologati Euro 5 e Euro 6, sono compatibili con il gasolio HVO. Basta controllare se sul bocchettone di rifornimento compare la sigla “XTL”. Anche alcuni modelli diesel Euro 6 senza questa dicitura sono comunque compatibili. Si apre quindi un nuovo capitolo per l’uso di biocarburanti in veicoli esistenti, dando la possibilità ai proprietari di contribuire alla riduzione delle emissioni senza cambiare auto. Non è questa una soluzione ideale per chi vuole una transizione green più accessibile?

L’Italia, intanto, spinge sempre di più a livello europeo. Cerca di trovare un modo affinché i biocarburanti trovino spazio nella transizione energetica. Il Nostro Paese vuole ridurre il prima possibile la dipendenza dai combustibili fossili. Il lavoro è quello di limitare l’impatto ambientale del settore dei trasporti. Stellantis dimostra che questa strada è percorribile anche con soluzioni immediate, senza dover attendere lo sviluppo su larga scala dell’elettrico o dell’idrogeno. L’HVO può davvero essere il mezzo giusto verso un futuro più sostenibile? Stellantis scommette di sì. Adesso resta da vedere se altri produttori seguiranno l’esempio e se l’uso dei biocarburanti diventerà una realtà diffusa nel mondo dell’automotive.