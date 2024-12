Anche l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di proporre qualcosa di davvero interessante. Per le festività natalizie, infatti, l’operatore ha pensato bene di rendere disponibili alcune offerte di rete mobile pensate proprio per questo periodo ma non solo. Oltre a questo, l’operatore ha anche deciso di abbassare il costo per il cambio offerta rivolto ai suoi già clienti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

1Mobile, per Natale arrivano tante nuove offerte e opportunità

Per l’arrivo delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di dire la sua e di proporre diverse cose di rilievo. In primis, come già accennato in apertura, l’operatore ha da poco reso disponibili all’attivazione diverse nuove offerte di rete mobile pensate proprio per le festività natalizie. Tra queste, spicca in primis la promo denominata Speed 5G 150 Christmas Edition.

Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti 5G. Oltre a questo, il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 6,99 euro al mese, anche se l’operatore ha deciso di proporre il primo rinnovo ad un costo di solo 5 euro.

Ci sono poi anche le nuove offerte mobile denominate Flash 120 Christmas Edition e Speed 5G 200 Christmas Edition, ad un costo mensile rispettivamente pari a 5,99 euro e 7,99 euro. Con la prima, sono inclusi 120 GB di traffico dati, mentre con la seconda sono inclusi fino a 200 GB in 5G. Rimangono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 40 e 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Come già detto, poi , l’operatore ha anche deciso di abbassare il costo per il cambio offerta per i suoi già clienti.