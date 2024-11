Dazi UE sulle auto cinesi: a rischio i piani di Stellantis e Leapmotor

I dazi sulle auto elettriche cinesi introdotti dalla Commissione Europea potrebbero complicare la strategia di espansione di Leapmotor in Europa, sostenuta da Stellantis. La situazione attuale sembra già avere conseguenze per la produzione del nuovo SUV B10, che rischia di non essere più assemblato nello stabilimento di Tychy, in Polonia. La città polacca era stata scelta per ospitare la fabbricazione del modello, ma la reazione della Cina alle tariffe doganali ha fatto cambiare i piani. Il Governo di Pechino, infatti, ha chiesto informalmente alle sue case automobilistiche di ridurre gli investimenti nei Paesi dell’Unione Europea che hanno votato a favore delle nuove misure commerciali, tra cui la Polonia e l’Italia. Stellantis e Leapmotor non hanno commentato ufficialmente il rapporto, ma ci si interroga sul futuro del SUV B10. Sarà prodotta altrove in Europa?

Produzione verso nuovi stabilimenti per Leapmotor e Stellantis?

Tra i nuovi possibili siti di produzione del B10 si stanno valutando le fabbriche di Eisenach, in Germania e Trnava, in Slovacchia. Entrambi i Paesi hanno espresso contrarietà ai nuovi dazi, rendendoli opzioni interessanti. Tuttavia, spostare la produzione dalla Polonia a questi impianti non è privo di ostacoli. Produrre in Germania, ad esempio, è molto più costoso. Quanto influirà questo sui prezzi della vettura? L’aspetto del rapporto qualità-prezzo è cruciale per Leapmotor, che punta a posizionare i propri modelli in modo competitivo.

Un’altra domanda che emerge riguarda il destino della city car T03, già assemblata in Polonia con la tecnica semi-knocked down (SKD). I dazi influenzeranno anche la produzione di questo modello? La decisione cinese di rivedere gli investimenti in Europa potrebbe portare ulteriori cambiamenti. L’incertezza attuale lascia molte questioni aperte. Stellantis e Leapmotor dovranno trovare soluzioni rapide per non compromettere i piani di crescita del marchio cinese nel mercato europeo. Insomma, pare che tutte le previsioni negative fatte prima dell’assegnazione del valore dei dazi si stiano amaramente avverando.