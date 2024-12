DAZN per regalo di Natale: ecco le carte prepagate digitali

Questo Natale, DAZN offre un’idea regalo perfetta per tutti gli appassionati di sport: le carte prepagate digitali, un modo semplice e originale per condividere le emozioni delle competizioni sportive più entusiasmanti.

Un mondo di sport a portata di clic con DAZN

Con le carte prepagate DAZN, è possibile accedere a un’ampia gamma di eventi sportivi. Dal calcio con la Serie A Enilive, la Serie BKT, la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League, fino alla LALIGA EA SPORTS, DAZN garantisce il meglio del panorama calcistico italiano e internazionale.

Oltre al calcio però ci sono anche altri sport, tra cui ad esempio il basket. Chi ama la competizione ad altri livelli può infatti affidarsi ai principali campionati di questo sport. Ci sono la Serie A Unipol, l’Eurolega, l’EuroCup e la Basketball Champions League. Non finisce qui in quanto anche gli appassionati di volley potranno seguire i migliori match. Sono disponibili su DAZN la Serie A1 e Superlega, insieme agli eventi internazionali come la CEV Champions League e il Mondiale per Club.

Dulcis in fundo ecco su Eurosport 1HD e 2HD anche i grandi tornei di tennis, tra cui spicca l’Australian Open (12-26 gennaio), e gli sport invernali, con i Campionati del Mondo di Sci (4-16 febbraio).

Offerte speciali e come acquistare

Le carte prepagate DAZN sono personalizzabili con temi natalizi o squadre del cuore e si possono inviare via e-mail. Fino al 31 dicembre, la carta da 6 mesi di abbonamento DAZN Standard è disponibile a 129€, con un risparmio di 140€. Sono inoltre acquistabili le opzioni da 1 mese (44,99€) e 3 mesi (119,90€).

Le carte sono disponibili sul sito ufficiale DAZN, all’indirizzo dazn.com/prepagate, per un regalo che unisce passione sportiva e semplicità digitale. L’occasione dunque è da prendere al volo con la sicurezza che potrebbero essere tante le persone da far felici con un regalo di Natale di questo genere.