Uno dei paesi più attesi dell’anno e senza alcun dubbio Xiaomi 15 Ultra, quest’ultimo fa parte della più ampia famiglia di Xiaomi 15 che presenta altri due dispositivi, un modello base e un modello pro attesi entrambi per il mese di gennaio ufficialmente, di questi due si sanno già tante cose tra le quali appunto il periodo di lancio e ovviamente l’attesa è tanta, del modello Ultra invece si sa decisamente meno e a quanto pare le ultime indiscrezioni non portano buone notizie.

Lancio più in là

Le indiscrezioni di cui vi parliamo oggi, arrivano dall’utente digital chat station, il quale sulla propria pagina Weibo ha annunciato che i dispositivi vedranno l’arrivo del modello top di gamma della famiglia Non a gennaio, ma molto probabilmente a febbraio in linea con quanto accaduto anche per la generazione precedente, il noto leaker Poi ha parlato anche di alcuni dettagli in merito alla batteria che dovrebbe offrire una capacità tra i 5465 e i 5800 mAh, con il supporto alla ricarica cablata a 90 W e alla ricarica wireless a 50 W.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni che non hanno nessun tipo di ufficialità e devono necessariamente essere confermate da Xiaomi, di conseguenza potrebbe trattarsi di una Info vera ma allo stesso tempo di una Info che non vedrà mai la luce del giorno, ciò che è certo è che l’utente in questione è abbastanza affidabile dal momento che già in passato ha annunciato dettagli in merito a tantissimi prodotti che si sono poi rivelati corretti, dunque l’ultima cosa che resta da fare è quella di aspettare gennaio per sapere qualche dettaglio in più, ma a quanto pare febbraio per poter vedere il dispositivo vero e proprio.

Non ci sarebbe comunque da sorprendersi, dal momento che un lancio in differita consentirebbe di sfruttare meglio le finestre di mercato, evitando di saturarlo con tre dispositivi tutti insieme.