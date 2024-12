Google Pixel 8 Pro è indubbiamente lo smartphone da acquistare subito ad occhi chiusi su Amazon, un prodotto che oggi può costare addirittura 500 euro in meno del listino originario, grazie ad una promozione che lascia letteralmente a bocca aperta tutti i consumatori.

Il prodotto riesce ad incantare il consumatore medio con dimensioni complessivamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, nello specifico parliamo di 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri di spessore, ed un peso di 213 grammi, forse in questo caso leggermente superiore alla media. Il tutto va in favore di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1344 x 2992 pixel, con densità di pixel di 490, mantenendo tecnologia LTPO OLED ed un refresh rate che si estende fino a 120Hz.

Google Pixel 8 Pro: lo sconto è pazzesco

Uno sconto pauroso è stato attivato in questi giorni da Amazon sull’acquisto di Google Pixel 8 Pro, lo smartphone è disponibile giusto con un risparmio che supera le più rosee aspettative. Il suo listino sarebbe di 1099 euro, la cifra viene abbassata di molto da parte di amazon, sino ad arrivare a soli 599 euro. Parliamo a tutti gli effetti di uno sconto del 45%, con un risparmio di 500 euro, raggiungibile con la pressione di questo link.

Uno degli aspetti più interessante che contraddistingue i prodotti Google dagli altri smartphone in circolazione, è sicuramente il comparto fotografico, con nella parte posteriore tre sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 48 megapixel, per finire con un teleobiettivo, sempre da 48 megapixel, con zoom ottico 5X. Un trittico veramente unico nel suo genere nella fascia alta, a tutti gli effetti uno dei migliori mai visti. La batteria, se interessati, è un componente da 5050mAh.