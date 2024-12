Apple sta preparando un’evoluzione significativa per i suoi MacBook. Si tratta dell’integrazione della connettività cellulare, resa possibile grazie ai modem 5G proprietari che l’azienda di Cupertino sta sviluppando. Tale innovazione rappresenta un punto cruciale nella strategia di Apple di ridurre la dipendenza da fornitori esterni. Oltre che consolidare ulteriormente il controllo sul proprio ecosistema hardware e software.

Apple: nuova connessione per i MacBook

Secondo le anticipazioni, il primo modem 5G dell’azienda di Cupertino verrà inizialmente implementato in dispositivi di fascia più bassa. Come l’iPhone SE 4 e i modelli base di iPad. I modem, anche se non raggiungono le prestazioni dei dispositivi di punta, offriranno connettività satellitare. Ciò insieme ad un’efficienza energetica superiore. Caratteristiche cruciali per un’esperienza d’uso avanzata. Entro il 2026, una versione più performante sarà integrata nei modelli iPhone di alta gamma. Successivamente, nel 2027, Apple mira a superare la concorrenza con un modem che promette velocità e efficienza superiori.

L’introduzione della connettività cellulare nei MacBook sarà una naturale evoluzione di tale percorso. Apple ha scelto di attendere il perfezionamento dei suoi modem prima di portarli sui MacBook. In tal modo potrà garantire una transizione fluida e senza compromessi per le prestazioni. Secondo gli esperti, tra cui l’analista Mark Gurman, il lancio dei primi MacBook con modem 5G potrebbe avvenire entro il 2028. I dispositivi integreranno i modem direttamente nel chip Apple Silicon. Riducendo così la complessità tecnica e migliorando l’efficienza complessiva del dispositivo.

La possibilità di avere una connettività cellulare nativa nei dispositivi MacBook rappresenta un importante passo avanti. Gli utenti potranno beneficiare di una maggiore flessibilità potendo accedere ad internet ovunque. Ciò senza la necessità di hotspot o dispositivi aggiuntivi. Tale strategia evidenzia la visione di Apple sul proprio futuro. L’idea è dare vita ad un ecosistema indipendente e all’avanguardia. In tal modo sarà possibile rispondere alle esigenze di tutti gli utenti.