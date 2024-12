TIM ha lanciato una promozione per i clienti di telefonia mobile, vecchi e nuovi, che sottoscrivono l’offerta TIM Young. Grazie a questa iniziativa, è possibile ottenere un bonus di benvenuto di 20 euro su Satispay, il sistema di pagamento digitale che consente di effettuare acquisti o ricariche telefoniche in modo semplice e rapido. L’offerta, valida per gli Under 30, segna una novità rispetto al passato, quando era riservata esclusivamente agli Under 25.

TIM Young e il bonus su Satispay

Satispay permette agli utenti di associare l’IBAN di un conto corrente, impostare una somma settimanale prepagata e gestire le spese tramite un’app per smartphone compatibile con Android, iOS e dispositivi Huawei. Con il bonus offerto da TIM, i clienti possono approfittare di questa piattaforma per semplificare i pagamenti digitali.

L’offerta TIM Young include minuti illimitati, 200 SMS, 200 GB di traffico dati in 5G Ultra e 20 GB di roaming in Europa, il tutto al costo di 9,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica. Per i nuovi clienti che attivano l’offerta online, il primo mese è gratuito, così come l’attivazione. In alternativa, è possibile optare per l’addebito su credito residuo, che include 100 GB al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso, mentre l’eSIM ha un costo di 10 euro e può essere acquistata direttamente online.

Per ricevere il bonus Satispay, è necessario inserire il codice promozionale ricevuto via SMS durante la registrazione di un nuovo account Satispay e completare un acquisto di almeno 5 euro entro 30 giorni. Una volta soddisfatte queste condizioni, il bonus di 20 euro sarà accreditato sull’app. Chi non attiva TIM Young può comunque ottenere un bonus di 15 euro su Satispay attraverso il programma fedeltà TIM Party, richiedibile fino al 31 gennaio 2025.

Questa iniziativa conferma l’impegno di TIM nel proporre soluzioni convenienti e integrate, unendo i vantaggi delle nuove tecnologie a promozioni che incentivano l’uso di strumenti digitali per la gestione quotidiana delle spese.