Digi Mobil spiazza la concorrenza. L’operatore telefonico virtuale ha infatti da poco aggiornato il suo catalogo, proponendo ancora una volta offerte di rete mobile estremamente convenienti e con un prezzo di partenza di appena 5 euro al mese. Per il momento, l’operatore ha già comunicato che continuerà a rendere disponibile questo catalogo almeno fino al prossimo 28 febbraio 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Digi Mobil stupisce anche a dicembre, super offerta da soli 5 euro al mese

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Digi Mobil ha comunicato di aver prorogato la disponibilità del suo super catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore spiazza i rivali per la sua proposta, con offerte che hanno un prezzo di partenza di soli 5 euro al mese. Queste offerte sembra che saranno a disposizione degli utenti per un lungo periodo di tempo.

In particolare, l’operatore ha comunicato di aver prorogato il suo catalogo di offerte almeno fino al prossimo 28 febbraio 2024. Si tratta dunque di un periodo di tempo piuttosto lungo che darà la possibilità agli utenti di attivare sul proprio numero delle offerte sensazionali. Una delle offerte più economiche proposte dall’operatore è quella denominata Digi Mobil Illimitato 5.

Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 25 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G. Il bundle di questa offerta include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 10 sms verso tutti i numeri e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Abbiamo già detto che si tratta di una delle offerte più economiche dell’operatore. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti sostenere un costo di soli 5 euro al mese.

Ricordiamo che le offerte di Digi Mobil sono rivolte ai nuovi clienti dell’operatore, compresi sia chi attiverà un nuovo numero sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.