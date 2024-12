Si ritorna in ambito di aggiornamenti con delle novità che vanno a toccare l’argomento AI e di innovazione su Oneplus 12. Da pochissimo tempo, finalmente arriva una nuova versione per OxygenOS 15.

Essa presenta delle nuovissime funzionalità che di sicuro non potranno essere lasciate da parte.

OnePlus 12, nuovi aggiornamenti?

Non è passato molto tempo da quando è stato effettuato il rilascio della seconda versione della OxygenOS 15, che si basa su Android 15 per il suo nuovo Oneplus 12. Già come comunicato in passato arrivano anche le funzionalità AI concordate ma assenti all’appello nella release iniziale. La versione nominata è la 15.0.0.305, che ritrova la sua distribuzione solo nel mercato indiano, ma dovrebbe raggiungere la sua espansione in molti altri già dalla settimana che deve venire.

Le nuove funzionalità AI già introdotte poco fa, che finalmente debuttano con questa nuovissima build sono due: AI Retouch e AI Notes. Parlando della prima come anche si può già intuire dal nome, parliamo di elaborazione e modifica delle immagini, per Oneplus 12 si articola con tre capacità molto importanti. L’Enhance clarity si occupa del miglioramento della nitidezza delle foto ritagliate, distanti o di bassa qualità. Ublur invece ripristina i dettagli, colori e illuminazione delle foto sfocate. Come ultima abbiamo Remove reflections che rimuove i riflessi del vetro per foto molto più nitide e autentiche tra le finestre.

Per AI Notes, funzionalità che riguarda il testo scritto di Oneplus 12, abbiamo anche per lei tre punti chiave. Una suite di scrittura AI completa, la quale ci può permettere di ampliare, ottimizzare e rifinire vari testi e contenuti creativi di qualsiasi tipo. Continuiamo con la Formattazione, che ritrova il suo utilizzo nell’analisi delle informazioni disposte casualmente e organizza dei contenuti molto strutturati. Per concludere abbiamo Ripulisci, quest’ultima rimuove le parole di riempimento dalle famose note vocali per rendere le frasi il più coerenti possibili.