Il mercato automobilistico è ormai ricco di proposte sia per quanto riguarda i segmenti che le propulsioni con cui vengono offerte. Da alcuni anni a questa parte il mercato delle auto ha visto infatti l’introduzione di nuovi modelli a propulsione elettrica. Modelli che i costruttori hanno deciso di affiancare alle versioni con motore a combustione interna al fine di raggiungere il prima possibile una mobilità sostenibile e a zero emissioni. Come sappiamo, il mercato delle quattro ruote sta attraversando una crisi importante, con cali nelle vendite.

Abbiamo avuto modo di vedere già altre volte che i numeri di vendita del 2024 hanno subito un netto calo. Scopriamo nel corso di questo nuovo articoli tutti i dettagli sui recenti numeri delle immatricolazioni.

Mercato auto: i numeri delle auto a metano

Un mercato ricco di proposte ma che nel mese di novembre 2024 ha ottenuto dati del tutto negativi per quanto riguarda le vendite di nuove auto a metano. Nello specifico, dunque, i dati diffusi in merito a tale tipologia di vettura ci dicono che lo scorso mese sono state immatricolate appena 1.242 unità. Ma un numero così basso che percentuale rappresenta? Ebbene, ad aiutarci a capire la situazione sono i dati UNRAE relativi alla classifica delle auto a metano vendute nel 2024 in Italia.

Analizzando dati dati nel dettaglio risulta chiaro che con un totale complessivo di 1.242 auto a metano immatricolate corrisponde allo 0,1% del mercato complessivo. Tra i modelli maggiormente scelti dagli automobilisti ci sono alcune proposte del costruttore automobilistico di Wolfsburg ma nella classifica 2024 realizzata da UNRAE non manca una Fiat Multipla. Nello specifico, i modelli che hanno ottenuto delle immatricolazioni sono la Volkswagen Polo con 721 unità, Skoda Octavia con 234, la Skoda Kamiq con 134, l’Audi A3 con 89, la Volkswagen Golf con 57, la Skoda Scala con 4 e l’Audi A4, la Fiat Doblò e la Fiat Multipla con 1 sola unità.