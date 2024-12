OFFERTE ESSELUNGA: regali di Natale che lasciano tutti senza parole

Immaginate quanto possa diventare speciale la mattina di Natale se poteste finalmente permettervi i regali tecnologici che i vostri cari desiderano? Fatto? Potreste trasformare questa visione in una realtà! Come? Ovviamente scegliendo le favolose e strabilianti promozioni di Esselunga! Lo store vi offre una marea di opzioni per regali innovativi che sorprenderanno alla grande. Volete regalare qualcosa che lasci il segno? Cercate device utili? Ne avrete di prodotti a disposizione! Con i prezzi eccezionali di Esselunga, poi, risparmierete tantissimo, rientrando nel budget prefissato per i doni, regalando il meglio del tech. Vedrete quanto sono pazzeschi i costi proposti, davvero ribassati e speciali, diversi da qualsiasi store tecnologico specializzato.

Le offerte da non lasciarsi indietro targate Esselunga

Se avete un amico o un familiare appassionato di musica, abbiamo un’ottima proposta. Scegliete le AirPods di quarta generazione da Esselunga per fare il regalo perfetto. Donate un’esperienza sonora di altissimo livello! Quanto costano? Solo per voi sono a 159,00 euro. Cercate davvero qualcosa di speciale? Uno smartphone? L’iPhone 16 da 128 GB è il regalo dei sogni! Ora questo modello favoloso è al prezzo super allettante di 798 euro! Non volete spendere così tanto per altre persone? Regalatelo a voi stessi e avrete finalmente velocità, design e una fotocamera d’avanguardia.

Preferite Android? Nessun problema! Esselunga ha anche offerte imperdibili per gli amanti di questo sistema operativo. Il Samsung Galaxy A16 5G da 128 GB è disponibile a soli 168 euro. Volete stupire con qualcosa di davvero originale? Il Motorola Razr 40 da 256 GB con il suo design pieghevole vi aspetta a 448 euro. Non passerà certo inosservato sotto l’albero! E per chi adora cucinare? La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max Forest è l’alleata perfetta per preparare piatti deliziosi e salutari. A soli 64,50 euro, è il regalo ideale per portare croccantezza e leggerezza in cucina! Quest’anno, le sorprese vi aspettano da Esselunga. Con queste offerte straordinarie, ogni regalo diventa speciale! Correte qui sul sito per i dettagli.